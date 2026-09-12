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Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL'yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar
Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL'yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar
Araç sahipleri benzin ve motorindeki son durumu araştırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının yeniden 3 haneli rakamlara yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 09:45