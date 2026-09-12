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Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL'yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

Araç sahipleri benzin ve motorindeki son durumu araştırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının yeniden 3 haneli rakamlara yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 09:45
Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

Brent petrol, Orta Doğu'da ABD-İran arasında tanker çatışmasının yeniden şiddetlenmesi ve Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki günlük 400 bin varil kapasiteli rafineride üretimin durmasıyla 100 dolar seviyesini aştı. Petrolde yükselen ateş, sürücülerin depolarına yansımaya başladı.

Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

PETROL PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK FİYATLARI ETKİLEDİ

Orta Doğu'daki çatışmaların küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Brent ve ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol fiyatlarının haftayı, 4 ay aradan sonra ilk kez 100 doların üzerinde tamamladı. Petrol arzına ilişkin gelişmelerin ardından yaşanan fiyat hareketliliği, Türkiye'de benzinin litre fiyatına da zam olarak yansıdı.

Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE LİTRESİ 80 TL'Yİ AŞTI

Akaryakıt fiyatlarına son olarak eylül ayı başında üst üste zam gelmişti. 3 Eylülde LPG'ye 1.10 TL, 4 Eylülde motorine 7.76 TL, benzine ise 2.47 TL zam yapılmıştı.

Zammın ardından 3 büyük şehirde motorinin litresi ise 90 TL'ye, benzinin litresi ise 80 TL'ye yaklaşmıştı.

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Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80 TL sınırını aşarken, Ankara ve İzmir'de litre fiyatı 81 TL'nin üzerine çıktı.

Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar
12 Eylül 2026'dan itibaren oluşması beklenen yeni akaryakıt satış fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa
Benzin: 80,21 TL
Motorin: 88,98 TL
LPG: 34,99 TL
Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

İstanbul Anadolu
Benzin: 80,07 TL
Motorin: 88,84 TL
LPG: 34,39 TL

Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

Ankara
Benzin: 81,18 TL
Motorin: 90,11 TL
LPG: 35,09 TL

Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

İzmir
Benzin: 81,46 TL
Motorin: 90,38 TL
LPG: 34,99 TL

Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

Bu hesaplama sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlarda, ürün cinsine, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı farklılıklar oluşabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN #MOTORİN