Sürücüler dikkat, akaryakıtın litresi 80 TL’yi aştı! İşte benzin ve motorinde güncel rakamlar

PETROL PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK FİYATLARI ETKİLEDİ

Orta Doğu'daki çatışmaların küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Brent ve ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol fiyatlarının haftayı, 4 ay aradan sonra ilk kez 100 doların üzerinde tamamladı. Petrol arzına ilişkin gelişmelerin ardından yaşanan fiyat hareketliliği, Türkiye'de benzinin litre fiyatına da zam olarak yansıdı.