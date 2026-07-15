Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

BU KEZ BENZİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklik nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Bu gece yarısından (15 Temmuz 2026) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artışın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.