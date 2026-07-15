Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları
Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları
Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesinin ardından Brent Petrolde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarında etkisini gösterdi. Akaryakıt fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam geldi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 08:10