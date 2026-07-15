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Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesinin ardından Brent Petrolde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarında etkisini gösterdi. Akaryakıt fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam geldi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 08:10
Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

Orta Doğu'da başlayan yeniden savaş tedirginliği akaryakıt fiyatlarında değişimi beraberinde getiriyor. Brent Petrol'deki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında üst üste artış yaşandı.

Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

Motorine yapılan zamların ardından bu kez benzin fiyatlarında tabelalar değişti.

Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin etkisiyle son iki haftanın zirvesine çıktı. ABD Ham petrolü (WTI) ham petrol fiyatları haftaya varil başına 74 doların, Brent petrol ise 79 doların üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 4 oranında yükseldi.

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Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma neticesinde akaryakıt fiyatlarında da değişim sürüyor. Haziran ayında motorine üst üste 3 kez indirim gelmiş, dizel yakıtın litresinde sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL düşüş yaşanmıştı.

19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzine 1 TL indirim yapılmıştı. Temmuz ayının başında ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı.

Motorinin litresine 7 Temmuz'da 1 lira 31 kuruş, 9 Temmuz'da 76 kuruş, 10 Temmuz'da ise 3,09 TL zam yapıldı.

Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

BU KEZ BENZİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklik nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Bu gece yarısından (15 Temmuz 2026) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artışın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

Zam sonrası oluşan pompa fiyatlarına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 64,53 TL, Anadolu Yakası'nda 64,37 TL oldu. Başkent Ankara'da litre fiyatı 65,48 TL'ye, İzmir'de ise 65,77 TL'ye yükseldi.

Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

Motorin ve LPG fiyatlarında ise bu gece itibarıyla herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 64,53 TL
  • Motorin: 69,96 TL
  • LPG: 31,19 TL
Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 64,37 TL
  • Motorin: 69,80 TL
  • LPG: 30,59 TL
Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

Ankara

  • Benzin: 65,48 TL
  • Motorin: 71,07 TL
  • LPG: 31,19 TL
Sürücüler için akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! Tabelalar değişti: İşte benzin ve motorin fiyatları

İzmir

  • Benzin: 65,77 TL
  • Motorin: 71,34 TL
  • LPG: 31,79 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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