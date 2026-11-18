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Sürücüler için kritik toplantı! HGS'de 4 kat ceza ve icra iddiaları masada: İşte merak edilen 10 soru
Sürücüler için kritik toplantı! HGS'de 4 kat ceza ve icra iddiaları masada: İşte merak edilen 10 soru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı HGS ile ilgili ihlalli geçişler, yüksek ceza tutarları ve icra takibi şikayetleri üzerine harekete geçiyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bugün işletmeciler ile toplantı yapılacağını duyurdu. Peki HGS cezaları değişecek mi? Cezalar neden katlanıyor? İtiraz yolları neler? İşte 10 soruda merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.11.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 11:57