6- HGS BORCU 15 GÜN GEÇERSE NE KADAR CEZA UYGULANIR?

KGM'nin açıkladığı uygulamaya göre, ihlalli geçiş tarihini izleyen 16'ncı günden 45'inci güne kadar ödeme yapılması halinde geçiş ücretine ek olarak bir kat tutarında idari para cezası uygulanıyor.

45 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda ise geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası söz konusu olabiliyor.

Otoyolun hangi işletmeci tarafından işletildiğine göre ilgili ödeme ve bildirim koşullarının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.