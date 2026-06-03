Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

Milyonlarca araç sahibi için Zorunlu Trafik Sigortas'ında primler yeniden belirlendi. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yapılan yüzde 1,2 oranındaki zamlı tarife bu aydan itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeyle İstanbul'da en düşük prim 9 bin 210 lira olurken, uzman isimden uyarı geldi. AHaber'de konuşan Sigorta Uzmanı İdris İsli, sigortasız trafikte dolaşmanın servete mal olabileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...
MARKA MARKA KASKO FİYATLARI
Kasko primleri araç markasına göre de ciddi farklılık gösteriyor. İşte marka marka kasko fiyatları:
|Marka
|Model
|Kasko Fiyatı
|Model Yılı
|Hasarsızlık İndirimi
|OPEL
|CORSA
|₺5.139
|2022
|%60
|FIAT / TOFAŞ
|EGEA
|₺5.507
|2023
|%50
|TOYOTA
|COROLLA
|₺5.704
|2019
|%60
|DACIA
|DUSTER
|₺5.900
|2017
|%60
|OPEL
|ASTRA
|₺6.029
|2016
|%60
|HYUNDAI
|I20
|₺6.201
|2024
|%40
|FIAT / TOFAŞ
|DOBLO COMBI
|₺6.298
|2019
|%60
|RENAULT (OYAK)
|FLUENCE
|₺6.376
|2016
|%60
|RENAULT (OYAK)
|CLIO
|₺6.653
|2014
|%60
|DACIA
|SANDERO
|₺7.025
|2017
|%60
|RENAULT (OYAK)
|MEGANE
|₺7.051
|2021
|%50
|KIA
|SPORTAGE
|₺7.210
|2021
|%30
|HONDA
|CIVIC
|₺7.580
|2012
|%60
|AUDI
|A3
|₺8.146
|2020
|%60
|VOLKSWAGEN
|TAIGO
|₺8.218
|2024
|%40
|CITROEN
|C3
|₺8.327
|2020
|%60
|FIAT / TOFAŞ
|EGEA CROSS
|₺8.385
|2025
|%30
|NISSAN
|QASHQAI
|₺8.491
|2013
|%50
|FORD
|FOCUS
|₺8.593
|2011
|%60
|BMW
|3
|₺8.787
|2015
|%60
|PEUGEOT
|3008
|₺9.099
|2020
|%60
|CHERY
|TIGGO
|₺9.197
|2023
|%60
|PEUGEOT
|2008
|₺9.615
|2014
|%60
|FORD
|TOURNEO COURIER
|₺9.711
|2025
|%30
|TOYOTA
|C-HR
|₺10.477
|2025
|%60
|VOLKSWAGEN
|T-ROC
|₺10.643
|2023
|%50
|VOLKSWAGEN
|TIGUAN
|₺10.663
|2017
|%60
|CITROEN
|C5
|₺10.686
|2020
|%30
|NISSAN
|JUKE
|₺10.766
|2016
|%30
|KIA
|STONIC
|₺11.042
|2020
|%60
|RENAULT
|CAPTUR
|₺11.081
|2018
|%60
|SKODA
|KAMIQ
|₺11.341
|2023
|%60
|AUDI
|Q2
|₺11.456
|2019
|%0
|SKODA
|OCTAVIA
|₺11.564
|2015
|%60
|PEUGEOT
|408
|₺11.811
|2026
|%0
|RENAULT
|AUSTRAL
|₺12.184
|2023
|%50
|MERCEDES
|C
|₺12.159
|2017
|%60
|BYD
|SEAL U
|₺12.579
|2025
|%30
|TOYOTA
|COROLLA CROSS
|₺12.927
|2025
|%30
|JAECOO
|J7
|₺13.570
|2026
|%0
|CHRYSLER
|COMPASS
|₺14.421
|2020
|%60
|HONDA
|HR-V
|₺15.729
|2026
|%0
|BYD
|ATTO 3
|₺16.892
|2025
|%60
|TESLA
|MODEL Y
|₺16.921
|2025
|%60
|MERCEDES
|E
|₺18.348
|2018
|%60
|RANGE ROVER
|EVOQUE
|₺19.284
|2015
|%60
|BMW
|5
|₺20.479
|2014
|%30
|KGMOBILITY
|TIVOLI
|₺20.317
|2025
|%30