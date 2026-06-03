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Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

Milyonlarca araç sahibi için Zorunlu Trafik Sigortas'ında primler yeniden belirlendi. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yapılan yüzde 1,2 oranındaki zamlı tarife bu aydan itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeyle İstanbul'da en düşük prim 9 bin 210 lira olurken, uzman isimden uyarı geldi. AHaber'de konuşan Sigorta Uzmanı İdris İsli, sigortasız trafikte dolaşmanın servete mal olabileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2026 15:45 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 15:59
Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

Türkiye'deki yaklaşık 34 milyon araç sahibini doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Haziran ayı itibarıyla geçerli olacak yeni prim oranları belli oldu. Yeni tarifelere göre riskli sürücüler ile düşük riskli sürücüler arasındaki prim farkı yüzde 500'e yaklaşırken, büyükşehirlerde otomobil ve ticari araç sahiplerinin ödeyeceği tutarlar da yükseldi.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

İSTANBUL'DA TRAFİĞE ÇIKMANIN BEDELİ 18 BİN TL

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 18 bin 421 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta yer alan, riskli kabul edilen içten yanmalı motora sahip bir sürücünün trafik sigortası primi 55 bin 262 liraya kadar çıkıyor. Aynı şehirde en düşük risk grubunda (8'inci basamak) yer alan sürücünün primi ise 9 bin 210 lira seviyesinde bulunuyor.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

Ankara'da sıfırıncı basamakta prim 53 bin 698 lira, 8'inci basamakta 8 bin 950 lira olurken, İzmir'de bu rakamlar sırasıyla 52 bin 134 lira ve 8 bin 689 lira olarak açıklandı.

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Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

TAKSİLER İÇİN SİGORTA BEDELİ 154 BİN TL

İstanbul'da ticari taksiler için sıfırıncı basamak prim 154 bin 416 liraya çıkarken, en düşük risk grubunda 25 bin 736 lira olarak belirlendi.

Otobüslerde ise İstanbul'da sıfırıncı basamak trafik sigortası 379 bin 365 liraya kadar yükseldi.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKAN CEZA ÖDÜYOR

Trafik sigortası yaptırmayan araçlar için 2026 yılı itibarıyla 1.246 lira para cezası uygulanıyor ve eksiklik giderilene kadar araç trafikten men edilebiliyor. Kazaya karışılması halinde ise 2 bin 39 lira ceza ile birlikte karşı tarafın zararının karşılanması gerekiyor.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

GECİKMEDE HER AY YÜZDE 50 ZAMLI

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ YAŞANDI

Sigorta Uzmanı İdris İsli, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, yapılan artışların detaylarını ve sigortasız araç kullanmanın doğurabileceği ağır sonuçları paylaştı. Haziran ayındaki %1,2'lik artışın düşük enflasyon oranlarından kaynaklandığını belirten İsli, "1,2 gayet makul bir zam artışıdır, fiyat artışıdır. Yani trafik sigortalarında bunun yapılması şarttı. Her ay bu şekilde yapılmasa bu sefer yılbaşlarında, her yeni yılın başında çok büyük zam oranlarıyla karşılaşılıyor" ifadelerini kullandı

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

HEM VATANDAŞLARI HEM DE SEKTÖRÜ ZORLUYOR

İdris İsli, sektördeki maliyet artışlarının hem sigorta şirketlerini hem de vatandaşları zorladığına dikkat çekti. Özellikle yedek parça maliyetlerine vurgu yapan İsli, sektördeki durumu şu çarpıcı örnekle özetledi: "Özellikle yedek parça ve işçilik olarak sigorta şirketleri çok mağdur bir durum yaşamaktadır. Mesela 1 milyon liraya sıfır aldığınız bir aracı sahada parça parça almaya kalksanız, belki o 1,5 milyonluk araç size 8-10 milyon liraya mal olmuş gibi bir yedek parça maliyeti çıkacaktır. Bunun üstüne de işçiliği dahil ettiğinizde çok afaki rakamlara çıkar. Onun için trafik sigortalarında hem şirketler hem de vatandaş mağdur"

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

SİGORTASIZLIK SERVET KAYBINA YOL AÇABİLİR

Poliçe yaptırmamanın ciddi bir risk olduğunu hatırlatan İsli, 2026 yılı itibarıyla geçerli olan sorumluluk limitlerine değindi. Bir kaza anında sigortanın önemini belirten uzman isim, şu uyarıda bulundu: "Zorunlu trafik sigortaları 2026 yılında otomobil olarak baktığımızda, bir tek araca vurduğumuzda 400.000 TL limitimizken, birden fazla araca vurduğumuz zaman hasarlarda 800.000 liraya kadar bir sorumluluğu olan bir poliçe. Bunun haricinde de 18 milyon liraya kadar giden bedeni hasarlar söz konusu. Trafik sigortası olmadan bir hayatın, bir aracın tekerinin dönmesi son derece büyük bir risktir. Hem aileye hem kişiye servet kaybına kadar götürebilecek riskler arasındadır"

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

Öte yandan araç sahipleri için kasko maliyetleri, son dönemde en çok konuşulan başlıklardan birisi haline geldi. Sigorta primleri; aracın markası, modeli, yaşı, sürücünün hasar geçmişi ve en önemlisi bulunduğu şehre göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Sigorta şirketleri fiyatlandırmada özellikle trafik yoğunluğu, kaza oranı ve hasar maliyetlerini baz alırken, aynı araç için bile şehirler arasında ciddi fiyat farkları oluşabiliyor.

Öyle ki piyasa değeri 300 bin lira seviyesindeki bazı eski model araçlar için trafik sigortası ve kasko poliçelerinin toplam bedeli neredeyse aracın fiyatına yaklaşıyor.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

KASKO FİYATLARINDA SON DURUM

2026 yılı itibarıyla trafik sigortası ve kasko fiyatları araç ve sürücü profiline göre geniş bir aralıkta değişiyor.

Trafik sigortasında hasarsız sürücüler için primler genellikle 8 bin TL'den başlayıp 15 bin TL seviyelerine çıkarken, riskli basamaklarda bu tutar 30–50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

Kasko fiyatları ise daha geniş bir skalada seyrediyor:

  • Ekonomik araçlar: 10–20 bin TL
  • Orta segment: 20–45 bin TL
  • Lüks araçlar: 50 bin TL ve üzeri
Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

TRAFİK SİGORTASI VE KASKO YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Poliçe seçerken sadece fiyat değil, kapsam detayları da büyük önem taşıyor. Trafik sigortasında teminat limitlerinin güncel olup olmadığı, hasar durumunda sunulan hizmetler ve asistans kapsamı mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Kasko tarafında ise orijinal parça kullanımı, yetkili servis garantisi, ikame araç hizmeti, doğal afet teminatı ve muafiyet oranları poliçenin gerçek değerini belirliyor. Düşük fiyatlı poliçeler her zaman daha avantajlı olmayabiliyor.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

HASARSZLIK PRİMİ NEDİR?

Hasarsızlık indirimi, sürücünün kaza yapmaması durumunda sigorta primine uygulanan indirim sistemidir. Her hasarsız yıl, sürücüyü daha düşük risk grubuna taşır ve poliçe fiyatını düşürür.

Ancak bir kaza durumunda bu indirim kaybolabilir ve primler yeniden yükseliş gösterebilir.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

KASKO FİYATLARINDA ŞEHİR ETKİSİ

Kasko sigortasında yaşanılan şehir önemli bir fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Büyükşehirlerde trafik yoğunluğu, kaza oranı ve hasar maliyetleri daha yüksek olduğu için primler de artıyor.

Aynı araç ve aynı sürücü profili için bile şehir değişikliği fiyatı doğrudan etkileyebiliyor.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

KASKONUN EN PAHALI OLDUĞU ŞEHİRLER

Sigorta risk analizlerine göre en yüksek kasko maliyetlerinin görüldüğü şehirler genellikle:

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
  • Bursa
  • Antalya

Bu şehirlerde yoğun trafik ve yüksek hasar oranı nedeniyle primler Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

MARKA MARKA KASKO FİYATLARI

Kasko primleri araç markasına göre de ciddi farklılık gösteriyor. İşte marka marka kasko fiyatları:

Marka Model Kasko Fiyatı Model Yılı Hasarsızlık İndirimi
OPEL CORSA ₺5.139 2022 %60
FIAT / TOFAŞ EGEA ₺5.507 2023 %50
TOYOTA COROLLA ₺5.704 2019 %60
DACIA DUSTER ₺5.900 2017 %60
OPEL ASTRA ₺6.029 2016 %60
HYUNDAI I20 ₺6.201 2024 %40
FIAT / TOFAŞ DOBLO COMBI ₺6.298 2019 %60
RENAULT (OYAK) FLUENCE ₺6.376 2016 %60
RENAULT (OYAK) CLIO ₺6.653 2014 %60
DACIA SANDERO ₺7.025 2017 %60
RENAULT (OYAK) MEGANE ₺7.051 2021 %50
KIA SPORTAGE ₺7.210 2021 %30
HONDA CIVIC ₺7.580 2012 %60
AUDI A3 ₺8.146 2020 %60
VOLKSWAGEN TAIGO ₺8.218 2024 %40
CITROEN C3 ₺8.327 2020 %60
FIAT / TOFAŞ EGEA CROSS ₺8.385 2025 %30
NISSAN QASHQAI ₺8.491 2013 %50
FORD FOCUS ₺8.593 2011 %60
BMW 3 ₺8.787 2015 %60
PEUGEOT 3008 ₺9.099 2020 %60
CHERY TIGGO ₺9.197 2023 %60
PEUGEOT 2008 ₺9.615 2014 %60
FORD TOURNEO COURIER ₺9.711 2025 %30
TOYOTA C-HR ₺10.477 2025 %60
VOLKSWAGEN T-ROC ₺10.643 2023 %50
VOLKSWAGEN TIGUAN ₺10.663 2017 %60
CITROEN C5 ₺10.686 2020 %30
NISSAN JUKE ₺10.766 2016 %30
KIA STONIC ₺11.042 2020 %60
RENAULT CAPTUR ₺11.081 2018 %60
SKODA KAMIQ ₺11.341 2023 %60
AUDI Q2 ₺11.456 2019 %0
SKODA OCTAVIA ₺11.564 2015 %60
PEUGEOT 408 ₺11.811 2026 %0
RENAULT AUSTRAL ₺12.184 2023 %50
MERCEDES C ₺12.159 2017 %60
BYD SEAL U ₺12.579 2025 %30
TOYOTA COROLLA CROSS ₺12.927 2025 %30
JAECOO J7 ₺13.570 2026 %0
CHRYSLER COMPASS ₺14.421 2020 %60
HONDA HR-V ₺15.729 2026 %0
BYD ATTO 3 ₺16.892 2025 %60
TESLA MODEL Y ₺16.921 2025 %60
MERCEDES E ₺18.348 2018 %60
RANGE ROVER EVOQUE ₺19.284 2015 %60
BMW 5 ₺20.479 2014 %30
KGMOBILITY TIVOLI ₺20.317 2025 %30
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