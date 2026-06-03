Sürücüler için zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Uzman isim uyardı: Servet kaybına yol açabilir

İSTANBUL'DA TRAFİĞE ÇIKMANIN BEDELİ 18 BİN TL

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 18 bin 421 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta yer alan, riskli kabul edilen içten yanmalı motora sahip bir sürücünün trafik sigortası primi 55 bin 262 liraya kadar çıkıyor. Aynı şehirde en düşük risk grubunda (8'inci basamak) yer alan sürücünün primi ise 9 bin 210 lira seviyesinde bulunuyor.