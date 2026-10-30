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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

30 Ekim itibarıyla Brent petrolün varili 115 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:17
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı. 30 Ekim Cuma günü Brent petrolün aralık vadeli kontratı yüzde 0,75 artışla 115,74 dolara, ABD tipi WTI ham petrol ise yüzde 0,71 yükselişle 102,72 dolara ulaştı. Brent petrolün ekim ayını yaklaşık yüzde 14, WTI'ın ise yüzde 15 kazançla tamamlaması bekleniyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura ve Rabigh rafinerileri ile Abkayk'taki Saudi Aramco tesisini hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da ülkenin batısına yönelen bir seyir füzesinin engellendiğini açıkladı. Saldırıların enerji üretiminde kesintiye yol açıp açmadığı henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunları da arz endişelerini artırdı.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol piyasalarında ABD ile İran arasındaki diplomatik temas ihtimali yakından izlenirken, yatırımcıların gözü 1 Kasım Pazar günü yapılacak OPEC+ toplantısına çevrildi. Suudi Arabistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu yedi üretici ülkenin arz politikası ve üretim seviyelerini değerlendirmesi bekleniyor. Üretim artışına yönelik olası kararlar, petrol fiyatlarının yönünü etkileyebilir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrolün 115 doların üzerinde kalması, Türkiye'nin enerji ithalat maliyetleri ve akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Küresel petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kuru, rafineri maliyetleri ve vergiler de pompa fiyatlarını belirliyor. Orta Doğu'daki gerilim ve OPEC+ kararları, önümüzdeki dönemde enerji piyasalarının temel gündem maddeleri olacak.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 22 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzinin litresine 3.35 TL indirim yapıldı.

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni bir zam bekleniyor. Benzine perşembe gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde, motorine ise cumartesi gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde zam yapılması bekleniyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

30 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 76.30 TL
Motorinin litresi: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 76.10 TL
Motorinin litresi: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ANKARA

Benzinin litresi: 77.30 TL
Motorinin litresi: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İZMİR

Benzinin litresi: 77.50 TL
Motorinin litresi: 98.10 TL
LPG: 41.20 TL

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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