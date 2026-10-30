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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Akaryakıta çifte zam bekleniyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
30 Ekim itibarıyla Brent petrolün varili 115 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:17