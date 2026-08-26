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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...
26 Ağustos itibarıyla Brent petrolün varili 90 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 26.08.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 07:50