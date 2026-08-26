Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel petrol ve LNG sevkiyatlarının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı için İran ve Umman, "geçici ortak bir seyir koridoru" oluşturulmasını ele alırken, bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Ancak boğaz girişinde bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir cisim nedeniyle devre dışı kalması, jeopolitik risklerin tamamen sona ermediğini gösterdi. Analistler, gelişmelerin petrol fiyatlarında bir süre daha dalgalı ve bant hareketine neden olabileceğini belirtiyor.