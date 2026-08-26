Trend Galeri Trend Ekonomi Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

26 Ağustos itibarıyla Brent petrolün varili 90 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 07:50
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması, bölgedeki petrol akışının normale dönebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmeyle petrol fiyatları çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 geriledi. Brent petrol 86,80 dolara, WTI ise 80,87 dolara düştü. İki gösterge de salı günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel petrol ve LNG sevkiyatlarının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı için İran ve Umman, "geçici ortak bir seyir koridoru" oluşturulmasını ele alırken, bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Ancak boğaz girişinde bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir cisim nedeniyle devre dışı kalması, jeopolitik risklerin tamamen sona ermediğini gösterdi. Analistler, gelişmelerin petrol fiyatlarında bir süre daha dalgalı ve bant hareketine neden olabileceğini belirtiyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol piyasasında ABD stok verileri de yakından izleniyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, 21 Ağustos'ta sona eren haftada ABD ham petrol stokları 4,2 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi yaklaşık 600 bin varillik artış yönündeydi. Gözler şimdi Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok verilerine çevrildi.

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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 25 Ağustos gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 2.74 TL zam yapıldı.

27 Ağustos gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 4 TL indirim yapılması bekleniyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

26 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 74.26 TL
  • Motorinin litresi: 82.73 TL
  • LPG: 33.79 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 74.11 TL
  • Motorinin litresi: 82.58 TL
  • LPG: 33.19 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 75.23 TL
  • Motorinin litresi: 83.83 TL
  • LPG: 33.89 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 75.53 TL
  • Motorinin litresi: 84.12 TL
  • LPG: 33.79 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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