Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ara vermesi ve taraflar arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Salı günü Brent petrol yüzde 0,6 gerileyerek varil başına 87,82 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,8 kayıpla 81,95 dolara indi. Gün içinde her iki gösterge de son bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olumlu görüşmeler yürütüldüğünü belirtirken, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde saldırıların yeniden başlayabileceğini ifade etti. İran da olası bir saldırıya karşı misilleme mesajı verdi.