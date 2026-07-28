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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

28 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 84,82 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 07:11
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ara vermesi ve taraflar arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Salı günü Brent petrol yüzde 0,6 gerileyerek varil başına 87,82 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,8 kayıpla 81,95 dolara indi. Gün içinde her iki gösterge de son bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olumlu görüşmeler yürütüldüğünü belirtirken, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde saldırıların yeniden başlayabileceğini ifade etti. İran da olası bir saldırıya karşı misilleme mesajı verdi.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Piyasa uzmanları, gerilimin şimdilik tırmanmamasının fiyatlar üzerindeki baskıyı azalttığını ancak Orta Doğu'daki risklerin sürdüğünü vurguluyor. Yemen'deki Husilerin Bab el-Mendeb Boğazı üzerindeki etkisini artırma çabaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler yakından izlenirken, bazı analistler Husilerin geniş çaplı bir deniz ablukası kurabilecek kapasitesinin tartışmalı olduğuna dikkat çekiyor. Buna rağmen Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde belirgin bir yavaşlama yaşandığı belirtiliyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Uzmanlara göre petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini engelleyen en önemli unsur ise özellikle Asya'da zayıflayan talep. Barclays'in değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol ve rafine ürün ihracatı önceki haftaya kıyasla önemli ölçüde geriledi. Ayrıca ABD'de geçen hafta ham petrol ve benzin stoklarının azalması, distile yakıt stoklarının ise artması bekleniyor.

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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 28 Temmuz gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.34 TL indirim yapıldı.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

28 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 67.10 TL
  • Motorinin litresi: 77.21 TL
  • LPG: 31.19 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 66.94 TL
  • Motorinin litresi: 77.06 TL
  • LPG: 30.59 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 68.06 TL
  • Motorinin litresi: 78.32 TL
  • LPG: 31.29 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

Benzinin litresi: 68.35 TL
Motorinin litresi: 78.60 TL
LPG: 31.19 TL

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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