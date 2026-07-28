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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Motorine indirim geldi: İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
28 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 84,82 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 07:11