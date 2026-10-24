Teknoloji iş dünyasını değiştiriyor! Yapay zeka, robotik ve biyoteknoloji: İşte geleceğin 10 mesleği...

Yapay zekâdan robotik sistemlere, siber güvenlikten biyoteknolojiye kadar teknolojinin dönüştürdüğü iş dünyasında yeni meslekler yükseliyor. Türkiye'de gençler artık yalnızca bugünün iş alanlarına değil, geleceğin ekonomik ihtiyaçlarına göre de kendilerini yetiştiriyor. Önümüzdeki 10 yılda yapay zekâ mühendisliği, veri bilimi, robotik sistemler, enerji teknolojileri ve dijital güvenlik gibi alanlarda yetişmiş insan kaynağı, ülkelerin ekonomik rekabet gücünde belirleyici olacak. İşte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek 10 meslek ve yeni neslin önündeki fırsatlar...