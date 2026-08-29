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Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

İstihdamı Koruma Destek Programı'nın uygulama esasları yeniden düzenlendi. Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanacak. İşletmelere ayrıca 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:00