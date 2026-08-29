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Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

İstihdamı Koruma Destek Programı'nın uygulama esasları yeniden düzenlendi. Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanacak. İşletmelere ayrıca 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:00
Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme koşullarında değişikliğe gidildi.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından yürütülen program kapsamında, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdam seviyesini koruyan işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar doğrudan destek verilebilecek.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte istihdamını koruyan işletmeler, şartları karşılamaları halinde doğrudan desteğin yanı sıra kredi imkanından da yararlanabilecek.

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Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

İSTİHDAM SEVİYESİNİN KORUNMASI ŞARTI

İşletmelerin program kapsamında istihdamlarını koruyup korumadığı, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

En az 6 ay olarak belirlenmesi öngörülen koruma döneminde işletmenin referans dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısını aylık bazda koruması gerekecek.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

Talep edilen aya ilişkin prim gün sayısının referans dönemindeki ortalamaya eşit veya daha yüksek olması durumunda işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 TL'YE KADAR ÖDEME

Yeni uygulamaya göre istihdamını koruyan işletmelere, koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanabilecek.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

Destek programından tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünler ile mobilya imalatı yapan işletmeler yararlanabilecek. Belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını gerçekleştiren işletmeler de kapsamda yer alacak.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

İŞLETMELERE 36 AYA KADAR KREDİ İMKANI

Düzenlemenin bir diğer önemli başlığını ise kredi desteği oluşturuyor. İstihdamını koruyan işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi kullanılmasının önü açıldı.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

Başvuru tarihinden sonra kullanılan krediler için uygulanacak destek kapsamında azami 6 ay anapara ödemesiz dönem ve toplamda 36 aya kadar vade imkanı bulunacak.

Sağlanacak destek tutarı, en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlandırılacak.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

KREDİ TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Kredi tutarı, iş yerleri tarafından bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanacak. İşletmeler için hesaplanan kredi tutarı ise bir kat artırılabilecek.

Teşvik belgesi bulunan işletmelerde hesaplama yapılırken ilave istihdam sayısı ile başvuru yılının ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı dikkate alınacak.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Programa başvurular, oluşturulacak çevrim içi başvuru portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında işletmelerden istenecek bilgi ve belgeler ise Çalışma Bakanlığı ile KOSGEB tarafından belirlenecek.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

Referans döneminde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan iş yerleri destek programından yararlanamayacak. Program için başvuru son tarihi henüz açıklanmadı.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

ÖDEMELER SGK BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK

Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden gerekli şartları sağladığı belirlenen işletmelere yapılacak.

KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek ödemeler, SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörleri dikkat! Çalışan başına 3 bin 500 TL destek: İşletmelere istihdam teşviki geliyor

Ayrıca ödemelerin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine de imkan sağlanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İSTİHDAM