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Temmuz zamları hesaplara yatıyor! Emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu
Temmuz zamları hesaplara yatıyor! Emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu
Temmuz maaş zamlarının ardından emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başladı. Zamlı maaşlar ve güncellenen ek ödemeler bu hafta hesaplara yatırılırken, aile yardımı, dul ve yetim aylıkları ile taban maaş uygulamasında da yeni tutarlar netleşti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 06:02
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 06:07