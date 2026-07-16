Temmuz zamları hesaplara yatıyor! Emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu

TABAN MAAŞ ALANLAR NE YAPACAK?

SSK ve Bağ-Kurluların kök aylıklarına yüzde 17.76 artış yapıldı. Hesaplanan tutara yeni kök aylığın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme eklendi. Aylık gününde, yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Taban aylık düzenlemesi yasalaştıktan sonra da 23 bin 552 liranın altında para alan emeklilere, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödenecek.