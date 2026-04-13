Temmuz zammı öncesi emeklilere ek gelir fırsatları! 3 maaş, ikramiye ve çifte promosyon...

Türkiye'de EYT kapsamında emekli olan milyonlarca kişi çalışma hayatına devam ederken, hem maaş hem de ek gelir fırsatlarından yararlanabiliyor. En az 20.000 TL gelir elde eden emekliler için banka promosyonlarında yeni bir dönem başlarken, özellikle 3 yıl önce emekli olanlara daha yüksek promosyon alma imkanı sunuluyor. Bunun yanı sıra, aynı ay içinde 3 maaş alma ve ek ikramiye gibi avantajlar da gündemde. Peki, bir ayda 3 maaş elde etmek için hangi adımlar atılmalı? Çifte promosyon fırsatı kimleri kapsıyor? Banka promosyon tutarı nasıl artırılır? İşte emeklilerin gelirini artırabilecek detaylar…

Giriş Tarihi: 13.04.2026 07:10
En düşük emekli maaşının 20.000 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte gözler Temmuz ayında yapılacak yeni artışa çevrildi. Emekliler bir yandan zam oranlarını hesaplamaya çalışırken, diğer yandan gelirlerini artırabilecek alternatif yolları araştırıyor.

Bu süreçte, aynı ay içinde 3 maaş alma, ikramiye ve çifte promosyon gibi fırsatlar yeniden gündeme geldi. Özellikle EYT kapsamında emekli olanlar için promosyonlarda yeni bir dönem başlıyor.

EMEKLİ MAAŞI İKİYE YA DA ÜÇE KATLANABİLİR Mİ?

Mevcut düzenlemelere göre emeklilerin gelirlerini artırmaları mümkün. Halihazırda emekli olanlar ve 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olan kişiler, emeklilik sonrası çalışmaya devam ederek iki ayrı gelir elde edebiliyor.

Özel sektörde Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında çalışan emeklilerin maaşı kesilmiyor. Bu kişiler hem iş yerinden maaş alıyor hem de emekli aylıklarını almaya devam ediyor.

Ancak kamu kurumlarında çalışmaya başlanması durumunda emekli maaşı geçici olarak durduruluyor. Görev sona erdiğinde ise maaş yeniden bağlanıyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

Eşi vefat eden kişiler, kadın ya da erkek fark etmeksizin ölüm aylığı alabiliyor. Kişinin çalışıyor olması ya da emekli olması bu hakkı ortadan kaldırmıyor. Ancak çalışan veya emekli olanlara bağlanan ölüm aylığı oranı yüzde 75 yerine yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Bu haktan yararlanabilmek için vefat eden sigortalının belirli prim şartlarını sağlaması gerekiyor:

  • En az 1800 gün prim ödemesi
  • SSK kapsamında en az 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim
ÜÇ FARKLI GELİR ELDE ETMEK MÜMKÜN

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan bir kişi, kendi emekliliği gerçekleştiğinde iki maaşı birlikte alabiliyor. Eğer çalışmaya da devam ederse üç farklı gelir kaynağına sahip olabiliyor:

  • Kendi emekli maaşı
  • Eşinden kalan ölüm aylığı
  • Çalıştığı işten aldığı maaş
AYLIK GELİR 58 BİN TL'Yİ AŞABİLİYOR

Güncel taban aylıklara göre:

  • En düşük emekli maaşı: 20.000 TL
  • %50 ölüm aylığı: 10.000 TL
  • Net asgari ücret: 28.075 TL

Bu durumda çalışan ve aynı zamanda ölüm aylığı alan bir emeklinin toplam geliri en az 58.075 TL'ye ulaşabiliyor.

KIZ ÇOCUKLARINA ÇİFT AYLIK İMKANI

Çalışmayan kız çocukları, vefat eden anne veya babaları üzerinden maaş alabiliyor. Ancak SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlamaları halinde bu aylık kesiliyor.

Emekli Sandığı kapsamında ise farklı bir uygulama bulunuyor. Kız çocukları SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışsa bile aylık almaya devam edebiliyor. Fakat memur olarak göreve başlanması durumunda bu hak sona eriyor.

İKRAMİYE VE ÇİFTE PROMOSYON FIRSATI

Emekliler ve ölüm aylığı alanlar yılda iki kez bayram ikramiyesi alabiliyor. Ancak birden fazla maaş alanlara çift ikramiye ödenmiyor; ödeme en yüksek dosya üzerinden yapılıyor.

Promosyon tarafında ise avantajlı bir yöntem bulunuyor. Maaşların farklı bankalara taşınması halinde birden fazla promosyon almak mümkün oluyor. Tüm maaşlar tek bankada toplanırsa, promosyon tek seferde ancak toplam tutar üzerinden hesaplanıyor.

EYT'LİLER İÇİN YENİ PROMOSYON DÖNEMİ

2023 yılında EYT ile emekli olan milyonlarca kişi için 3 yıllık banka taahhüt süreleri dolmak üzere. Bu durum, daha yüksek promosyon fırsatlarının önünü açıyor.

İlk anlaşmalar genellikle 7.500 TL ile 10.000 TL arasında yapılmıştı. Günümüzde ise bankalar çok daha yüksek promosyonlar sunuyor.

GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Banka promosyonları önemli ölçüde artmış durumda:

  • Kamu bankaları: 12.000 TL'ye kadar
  • Özel bankalar (nakit): 20.000 – 30.000 TL
  • Ek kampanyalarla toplam: 50.000 – 100.000 TL

Emekliler, maaşlarını farklı bankalara taşıyarak veya kampanyalardan yararlanarak gelirlerini ciddi oranda artırabiliyor.

BANKA KAMPANYALARIYLA EK KAZANÇ ARTIYOR

Bankalar, nakit promosyonların yanı sıra ek avantajlar da sunuyor:

  • Faizsiz kredi imkanları
  • Otomatik fatura talimatı ödülleri
  • Kredi kartı harcamalarına bonus
  • Referans kampanyaları

Bu ek fırsatlar sayesinde toplam kazanç 100.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Emekliler için hem maaş hem de ek gelir kaynakları açısından oldukça avantajlı bir dönem yaşanıyor. Doğru adımlar atıldığında, aynı anda birden fazla gelir kalemiyle ciddi bir kazanç elde etmek mümkün hale geliyor.

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYALARI

AKBANK

30 Nisan 2026'ya kadar maaşını taşıyan emeklilere toplamda 100.000 TL'ye varan fırsat sunuluyor. Bu tutarın bir kısmı nakit promosyon, bir kısmı ise faizsiz kredi imkânından oluşuyor. Maaşa göre 8.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon verilirken, ek kampanyalarla kazanç yükseltilebiliyor.

DENİZBANK

Toplamda 27.000 TL'ye kadar promosyon sağlanıyor. Nakit ödemeler 5.000 TL'den başlayıp 12.000 TL'ye kadar çıkarken; fatura talimatı, kredi kartı ve ek ürün kullanımıyla ilave kazanç elde edilebiliyor.

TÜRKİYE FİNANS

27.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra 5.000 TL ek ödül fırsatı sunuluyor. Ek koşullar yerine getirildiğinde toplam kazanç daha da artıyor.

TEB

21.000 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Maaşa göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapılırken, iki otomatik fatura talimatına ekstra 9.000 TL eklenebiliyor.

HALKBANK

Promosyon ödemeleri 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca faizsiz kredi, kart harcamalarına indirim ve fatura talimatlarına ek avantajlarla toplam kazanç 60.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

VAKIF KATILIM

Maaş tutarına göre 8.750 TL ile 25.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.

ŞEKERBANK

27.500 TL'ye varan promosyonun yanında, fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve kredi işlemleriyle 15.500 TL'ye kadar ek ödül sunuluyor.

QNB

Toplamda 31.000 TL'ye ulaşan promosyon paketi sunuluyor. Maaşa göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında ödeme yapılırken, ek bankacılık işlemleriyle 11.000 TL'ye kadar ilave avantaj sağlanıyor.

GARANTİ BBVA

Emeklilere 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ödül sunuluyor. Nakit promosyon 6.250 TL'den başlayıp 15.000 TL'ye kadar çıkarken, ek bankacılık ürünleriyle bonus kazanma imkânı bulunuyor.

İŞ BANKASI

25.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunan banka, fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına ek MaxiPuan fırsatlarıyla geliri artırıyor.

KUVEYT TÜRK

Toplamda 27.500 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Maaş aralığına göre 10.000 TL ile 24.000 TL arasında ödeme yapılırken, fatura talimatı ve kart kullanımıyla ek kazanç sağlanıyor.