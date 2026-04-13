Temmuz zammı öncesi emeklilere ek gelir fırsatları! 3 maaş, ikramiye ve çifte promosyon...

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYALARI

AKBANK

30 Nisan 2026'ya kadar maaşını taşıyan emeklilere toplamda 100.000 TL'ye varan fırsat sunuluyor. Bu tutarın bir kısmı nakit promosyon, bir kısmı ise faizsiz kredi imkânından oluşuyor. Maaşa göre 8.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon verilirken, ek kampanyalarla kazanç yükseltilebiliyor.

DENİZBANK

Toplamda 27.000 TL'ye kadar promosyon sağlanıyor. Nakit ödemeler 5.000 TL'den başlayıp 12.000 TL'ye kadar çıkarken; fatura talimatı, kredi kartı ve ek ürün kullanımıyla ilave kazanç elde edilebiliyor.