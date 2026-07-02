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Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi
Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi
Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle tıbbi bitki çaylarının üretim, ruhsatlandırma ve satış sürecinde köklü değişiklikler yapıldı. Standardize edilen ve ruhsatlandırılan ürünlerin yalnızca eczanelerde satılması ve ÜTS üzerinden karekodla takip edilmesi zorunlu hale geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:43
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 08:47