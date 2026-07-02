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Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle tıbbi bitki çaylarının üretim, ruhsatlandırma ve satış sürecinde köklü değişiklikler yapıldı. Standardize edilen ve ruhsatlandırılan ürünlerin yalnızca eczanelerde satılması ve ÜTS üzerinden karekodla takip edilmesi zorunlu hale geldi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 08:47
Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Sağlık Bakanlığı, tıbbi bitki çaylarına ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre "tıbbi bitki çayı" statüsündeki ürünlerin üretim ve satış süreçleri yeniden tanımlandı.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Ruhsatlandırılmış ürünlerin yalnızca eczaneler aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı ve güvenli erişimin artırılacağı belirtildi.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

SATIŞTA YENİ DÖNEM: SADECE ECZANELER

Yeni düzenlemeyle birlikte tıbbi bitki çaylarının aktar ve marketlerde satışı sona erdi. Bu ürünler artık yalnızca eczanelerden temin edilebilecek.

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Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamındaki gıda amaçlı bitki ve meyve çaylarının ise market ve aktar satışları devam edecek.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

KAREKOD VE ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

Tıbbi bitki çayları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsatlandırılacak. Ürünler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden karekodla izlenecek.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Bu sistem sayesinde ürünlerin üretimden eczane rafına kadar tüm hareketleri dijital olarak takip edilecek.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

ÜRETİM VE RUHSATLANDIRMADA YENİ KURALLAR

Ruhsat başvurularının 90 gün içinde sonuçlandırılacağı açıklandı. Ürünlerin bilimsel uygunluğu, güvenliği ve etkililiği detaylı incelemelerden geçirilecek.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Üretici ve ruhsat sahipleri için lisans ve uzman personel şartı getirilirken, değerlendirme raporlarının ilgili bilim alanlarından uzman kişilerce hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

ECZANELERDE MAJİSTRAL HAZIRLAMA VE STANDARTLAR

Eczanelerde kişiye özel (majistral) tıbbi bitki çayı hazırlanabilecek. Kullanım alanları ve içerikler TİTCK tarafından yayımlanacak kılavuzlarla belirlenecek.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Tüm ürünlerin farmakope standartlarına uygun hammadde ve içeriklerden hazırlanması zorunlu olacak.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

MARKET ÜRÜNLERİ VE TIBBİ ÇAYLAR AYRILDI

Yeni düzenleme ile gıda amaçlı bitki çayları ile tıbbi bitki çayları net şekilde birbirinden ayrıldı. Gıda amaçlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre satışta kalmaya devam edecek.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Tıbbi sınıfa giren ürünler ise yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla eczane üzerinden piyasaya sunulacak.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

AMBALAJ, İZLENEBİLİRLİK VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER

Ürün ambalajlarında içeriklerin bilimsel isimleri, oranları ve kullanım talimatları açık şekilde yer alacak. Böylece ürün standartlarının şeffaflığı artırılacak.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Ayrıca endemik bitkilerin kullanımında sürdürülebilirlik, CITES uyumu ve ekolojik denge kriterleri zorunlu olacak.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

ULUSLARARASI STANDART VE İHRACAT HEDEFİ

Tüm üretim süreçlerinde uluslararası İyi İmalat Uygulamaları (GMP) şartı getirildi.

Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem: Satışlar sadece eczanelere alındı, aktar ve market dönemi sona erdi

Bu sayede hem iç piyasada güvenlik artırılacak hem de ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SAĞLIK BAKANLIĞI