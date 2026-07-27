Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor! İşte reklamdan indirime 10 yeni kural
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı korumak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeleri 1 Ağustos 2026'da devreye alıyor. Yeni dönemde çocuklara hedefli reklam yasaklanırken influencer paylaşımları, yapay zekâ ile hazırlanan reklamlar, indirimli satışlar ve tüketici yorumlarında yeni kurallar uygulanacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:02