Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos’ta düğmeye basıyor! İşte reklamdan indirime 10 yeni kural

7- "ÇEVRE DOSTU" İFADESİNE SINIRLAMA

Çevresel hassasiyetlerin reklamlarda istismar edilmesini önlemek amacıyla da yeni hükümler getirildi.

Çevresel beyan içeren reklamlarda "çevre dostu" gibi genel nitelikteki kavram ve ifadelerin herhangi bir açıklama yapılmadan kullanılması yasaklandı. Çevresel beyanların, mal veya hizmetlerin yaşam döngüsünün hangi aşamasına ilişkin olduğunun belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Reklamlarda belirtilen çevresel sertifika ve onayların da yetkili kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan belgelerle ispatlanması gerekecek.