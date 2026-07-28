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Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş ve hizmet süreçlerinde dikkat etmesi gereken temel hakları yeniden açıkladı. Restoranlarda servis ve kuver ücreti uygulamalarından etiket-kasa fiyatı farkına kadar birçok konuda işletmelerin uyması gereken kurallar hatırlatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.07.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 08:51