Trend Galeri Trend Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş ve hizmet süreçlerinde dikkat etmesi gereken temel hakları yeniden açıkladı. Restoranlarda servis ve kuver ücreti uygulamalarından etiket-kasa fiyatı farkına kadar birçok konuda işletmelerin uyması gereken kurallar hatırlatıldı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 08:51
Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve ticarette şeffaflığın sağlanması amacıyla vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde dikkat etmesi gereken uygulamaları paylaştı.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve adil ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

RESTORANLARDA EK ÜCRET TALEBİNE SINIRLAMA

Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri isimlerle fiyat listesinde yer almayan ek ücretlerin tüketiciden talep edilemeyeceğini bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Açıklamada, bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin kendi tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

MENÜLER SADECE QR KOD İLE SUNULAMAYACAK

İşletmelerin menülerini yalnızca karekod (QR kod) üzerinden sunamayacağı hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Buna göre işletmeler, dijital erişimin yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmak zorunda.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

ETİKET VE KASA FİYATI FARKLIYSA DÜŞÜK FİYAT GEÇERLİ OLACAK

Bakanlık, ürünlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunması halinde tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulanması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

AÇIK ÜRÜNLERDE DARA BEDELİ TÜKETİCİYE YANSITILAMAYACAK

Açıkta satılan ürünlerde ise ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Tüketicilerin yalnızca satın aldıkları ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapması gerektiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketici hakları uyarısı! Restoranlarda ek ücret ve karekod menü düzenlemesi...

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, piyasalarda şeffaflığın artırılması ve güvenilir ticaret ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetim ve düzenleme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI