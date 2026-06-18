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Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarını elden çıkaran esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasının önü açıldı. Ayrıca taksi esnafına hasılat esaslı vergilendirme alternatifi sunuldu. İşte ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:33
Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi

TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı, taksi taşımacılığı ve vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi

Kanun teklifi, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren binlerce taksi, dolmuş, minibüs ve servis esnafına derin bir nefes aldıracak mali kolaylıklar getiriyor. Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle esnafın uzun süredir beklediği plaka satışlarındaki vergi yükü tamamen kaldırılmış oldu.

Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi

TİCARİ PLAKA SATIŞINA VERGİ İSTİSNASI

Yeni düzenlemeye göre; ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından (satışlarından) doğan tüm kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

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Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi

TAKSİ ESNAFINA HASILAT ESASLI KAZANÇ SİSTEMİ

Yasa teklifiyle ayrıca taksi ile yolcu taşımacılığı yapan esnafa yeni bir vergilendirme seçeneği sunuluyor. Elektronik ücret toplama sistemi olmayan ve hasılatının tamamını taksi mali cihazı (taksimetre yazar kasası) ile belgeleyen taksiciler, talep etmeleri durumunda "hasılat esaslı kazanç tespit usulünden" yararlanabilecek. Bu kapsama giren esnaflar, başvuru tarihini izleyen yılın başından itibaren en fazla 3 yıl süreyle bu sistemden faydalanabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TBMM GENEL KURULU