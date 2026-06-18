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Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi
Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarını elden çıkaran esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasının önü açıldı. Ayrıca taksi esnafına hasılat esaslı vergilendirme alternatifi sunuldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:33