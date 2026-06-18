Ticari araç sahipleri nefes alacak! Taksi, minibüs ve servis plaka satışına vergi istisnası geldi

TAKSİ ESNAFINA HASILAT ESASLI KAZANÇ SİSTEMİ

Yasa teklifiyle ayrıca taksi ile yolcu taşımacılığı yapan esnafa yeni bir vergilendirme seçeneği sunuluyor. Elektronik ücret toplama sistemi olmayan ve hasılatının tamamını taksi mali cihazı (taksimetre yazar kasası) ile belgeleyen taksiciler, talep etmeleri durumunda "hasılat esaslı kazanç tespit usulünden" yararlanabilecek. Bu kapsama giren esnaflar, başvuru tarihini izleyen yılın başından itibaren en fazla 3 yıl süreyle bu sistemden faydalanabilecek.