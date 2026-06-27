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TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT! İstanbul'da bir ilk olacak... Bakan Kurum 15 bin konut için tarih verdi
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT! İstanbul'da bir ilk olacak... Bakan Kurum 15 bin konut için tarih verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için devrim niteliğindeki kiralık sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. Bakan Kurum 15 bin kiralık konut için teslim tarihini açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 09:15