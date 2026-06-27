TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT! İstanbul’da bir ilk olacak... Bakan Kurum 15 bin konut için tarih verdi

SOSYAL KONUTLARDA YENİ HEDEF 500 BİN KONUT

Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini ve yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğunu belirten Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle ilerlediklerini belirten Kurum, kura süreçlerinin tamamlandığını ve birçok projede temellerin atıldığını ifade ederek, "İnşallah 2027 Mart ayında anahtarları teslim etmeye başlayacağız." dedi.