Trend
Galeri
Trend Ekonomi
TOKİ kurasız konut kampanyasında 12 soru 12 cevap: Aynı aileden birden fazla kişi başvurabilir mi? Ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ kurasız konut kampanyasında 12 soru 12 cevap: Aynı aileden birden fazla kişi başvurabilir mi? Ödeme planı nasıl olacak?
64 ilde TOKİ'nin satacağı 20 bin konut için vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını hazırladık. Başvuru yapmak için evli olmak gerekmiyor. Her aileden bir kişi kampanyaya katılabiliyor. Konutta oturma zorunluluğu yok. Dileyen aldıktan sonra kiraya verebilir. Satış ise tapuyu almadan yapılamıyor
Giriş Tarihi: 09.06.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:11