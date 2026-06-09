TOKİ kurasız konut kampanyasında 12 soru 12 cevap: Aynı aileden birden fazla kişi başvurabilir mi? Ödeme planı nasıl olacak?

PEŞİN ALIMDA % 25 İNDİRİM

Kampanyada farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Konutu peşin almak isteyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak.Yüzde 50 peşinat ödenmesi halinde ise 72 ay vade için yüzde 8 indirim yapılacak. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak.