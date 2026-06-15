Trend Galeri Trend Ekonomi TOKİ'den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

TOKİ'den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

TOKİ 64 ilde 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor. Kurasız açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikametgâh şartı aranmayacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak, satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. İşte örnek ödeme planı...

SEDA TABAK
Giriş Tarihi: 15.06.2026 06:01 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 08:47
TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak yeni açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor. Vatandaşlara 3 farklı ödeme planıyla sunulan evler için satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yürütülecek. Yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikametgâh şartı aranmayacak. Bankaya başvuru önceliğine göre satış yapılacak kampanyada taksitler 18 bin liradan başlayacak, şehre ve projeye göre değişecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

GELİR ŞARTI ARANMIYOR

Açık Satış Kampanyası'nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ adresinden ulaşabilecek.


TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

6 İLDE TANITIM OFİSİ

Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa (2.190), Ankara (2.062), Hatay (1.238), Kahramanmaraş (1.073) ve Malatya'da (1.000) satışa sunulacak. Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.


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TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

KURASIZ SATIŞ MODELİ

Açık satış kampanyasında klasik kura süreci işletilmeyecek. Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde banka kanalları üzerinden işlem yapabilecek. Bu modelle konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, il ve proje bazında satışa sunulan daireleri takip etmesi gerekecek. Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

HANGİ İLDE KAÇ KONUT SATILACAK

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'de 30, Aydın'da 310, Balıkesir'de 213, Batman'da 588, Bayburt'ta 172, Bilecik'te 206, Bingöl'de 88, Bitlis'te 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'de 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'ta 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'da 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000 konut satışa sunulacak.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 25 İNDİRİM

KAMPANYADA farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Konutu peşin almak isteyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödenmesi halinde ise 72 ay vade için yüzde 8 indirim yapılacak. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak. ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkânı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkânıyla satışa sunulacak.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

%50 PEŞİN 72 AY VADELİ FİYATLAR

ANKARA

2+1 evler: 3.1 milyon TL'den başlayan fiyat, 21 bin 400 TL'den başlayan taksit 3+1 evler: 3.3 milyon TL'den başlayan fiyat, 23 bin 400 TL'den başlayan taksit


TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

BURSA

2+1 evler: 3.3 milyon TL'den başlayan fiyat, 23 bin TL'den başlayan taksit 3+1 evler: 3.9 milyon TL'den başlayan fiyat, 27 bin 600 TL'den başlayan taksit


TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

HATAY

2+1 evler: 3.2 milyon TL'den başlayan fiyat, 27 bin 300 TL'den başlayan taksit 3+1 evler: 3.9 milyon TL'den başlayan fiyat, 29 bin TL'den başlayan taksit

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayan TOKİ Açık Satış Kampanyası'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

Bakan Kurum mesajında, "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor. 64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

BANKALARDAN DOĞRUDAN SATIŞ

TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

Bu bankalara giden vatandaşlar, 'başvuru önceliğine' göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev fırsatı! 20 bin kurasız konut satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TOKİ #MURAT KURUM