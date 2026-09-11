TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

Sancaktepe'de 1+1 konutların kiraları 27-38 bin TL civarında. 2+1'ler 30-35 bin, 3+1'ler 40 bin ve üzerinde kiralanıyor. Ümraniye'de 1+1'lerin kiraları 20-40 bin, 2+1'lerin 40-46 bin, 3+1'lerin 44-52 bin TL civarında. Maltepe'de 1+1 evlerin kiraları 25-40 bin TL arasında değişiyor. Gaziosmanpaşa'da 1+1'lerde 17-45 bin TL, 2+1'lerde yaklaşık 27-40 bin TL, 3+1'lerde yaklaşık 30 bin TL ve üzeri ilanlar görülüyor. Arnavutköy'de ise 1+1'lerde 18-35 bin TL, 2+1'lerde 25-35 bin TL.