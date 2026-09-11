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TOKİ'den İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları
TOKİ'den İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları
TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal kiralık konut projesi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya için başvuru şartlarını ve takvimi açıkladı. Peki sosyal konutlar hangi ilçelerde olacak? Kira fiyatı kaç TL'den başlayacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 06:55