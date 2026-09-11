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TOKİ'den İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal kiralık konut projesi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya için başvuru şartlarını ve takvimi açıkladı. Peki sosyal konutlar hangi ilçelerde olacak? Kira fiyatı kaç TL'den başlayacak? İşte ayrıntılar...

SEDA TABAK
Giriş Tarihi: 11.09.2026 06:28 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 06:55
TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini hedefleyen sosyal kiralık konut projesi hayata geçiyor. TOKİ eliyle uygulanacak model kapsamında piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşların kullanımına sunulacak olan konutların İstanbul'da kira fiyatlarını da dengelemesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, önümüzdeki dönemde sosyal kiralık konut projesini tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyor.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

Peki kimler başvurabilecek? Sosyal konutlar kaç TL'den kiralanacak? Konutlar hangi ilçelerde olacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sosyal kiralık konutlar için başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

İlk etapta İstanbul'un 12 ilçesinde 1.071 konut kiraya verilecek. Kura çekimi ve konutların teslimatları ise ekim ayında başlayacak.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

SOSYAL KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Kiralık konut tahsis edilecek ilçeler dört gruba ayrıldı. Buna göre bölgeler şöyle:

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

4. Grup: Arnavutköy

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

EVLER NE KADAR OLACAK?

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut çeşidi olacak. Kiralar ise sırasıyla 10 bin, 12 bin, 15 bin ve 18 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

İstanbul'da Ağustos 2026 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde konut kiraları yüzde 44,01 arttı. İlan sitelerine bakıldığında, sosyal kiralık konutların olacağı ilçelerde kiralar en düşük 17 bin TL'den başlıyor. Ataşehir'de 1+1 evlerin kiraları 25-45 bin TL civarında. 3+1'ler 55 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

Sancaktepe'de 1+1 konutların kiraları 27-38 bin TL civarında. 2+1'ler 30-35 bin, 3+1'ler 40 bin ve üzerinde kiralanıyor. Ümraniye'de 1+1'lerin kiraları 20-40 bin, 2+1'lerin 40-46 bin, 3+1'lerin 44-52 bin TL civarında. Maltepe'de 1+1 evlerin kiraları 25-40 bin TL arasında değişiyor. Gaziosmanpaşa'da 1+1'lerde 17-45 bin TL, 2+1'lerde yaklaşık 27-40 bin TL, 3+1'lerde yaklaşık 30 bin TL ve üzeri ilanlar görülüyor. Arnavutköy'de ise 1+1'lerde 18-35 bin TL, 2+1'lerde 25-35 bin TL.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Sosyal kiralık konutlar üç yıllığına kiralanacak. Konutlar teslim edildikten sonra kira ve aidat ödeme durumları takip edilecek. Üç yıl sonra kiracılar tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni ev sahiplerine kiralanacak. Üç yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. TOKİ, kiralanan konutların denetimini sağlayacak.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

KAÇ KONUT KİRALANACAK?

İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konut olacak. İlk etapta Ekim ayı itibarıyla yapımı tamamlanan ilk 1.071 konut için başvurular alınacak.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

BAŞVURU VE TESLİMAT NE ZAMAN?

Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Evli olmak. İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibarıyla en az bir yıldır Adres Kayıt Sistemi'nde kesintisiz ikamet ediyor olmak. Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hanehalkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı aranacak.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

EV TİPLERİ VE KİRA ORANI NEDİR?

1+1 konut: 10.000 TL 2+1 konut: 12.000 TL 3+1 konut: 15.000 TL 4+1 konut: 18.000 TL'den başlayacak.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

KİMSENİN BARINMA KAYGISI ÇEKMEMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Trabzon Uzunkum Millet Bahçesi Temel Atma töreninde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'daki ilk 1071 kiralık konutu ekimde vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi. Kurum, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak, 15 bin kiralık konutun yakında vatandaşlarla buluşacağını söyledi. 3 yıllığına konutların kiralanabileceğini ifade eden Bakan Kurum, "3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz" dedi.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

Kampanyadan faydalanabilmek için başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış, evli ve T.C. vatandaşı olması gerektiğini söyleyen Kurum, aylık hane gelirinin 100 bin liradan az olması, en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması ve tapuda kayıtlı konutunun bulunmaması şartları aranacağını belirtti.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

Kurum, "Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına, evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, yuvaların huzurla dolduğu bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

KİRALARI DENGELEYECEK

İSTANBUL'DA başlayan sosyal kiralık konut hamlesinin piyasayı da dengelemesi bekleniyor.Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, uygulamanın yalnızca dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini sağlayan bir sosyal destek olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Uygulama kira piyasasının işleyişi, mülk sahiplerinin fiyatlama davranışları, emlak danışmanlığı faaliyetleri ve konut üretimi açısından da önemli sonuçlar doğurabilir" dedi.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

Akçam, özellikle kiracı talebinin yoğun olduğu bölgelerde piyasa rayiçlerinin altında sunulacak sosyal kiralık konutların, özel kiralık konut piyasasında da yeni bir fiyat referansı oluşturabileceğini söyledi. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı da kamu tarafından doğrudan kiralık konut arzının artırılmasının kira piyasası açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları

TÜRKİYE'YE YAYILACAK

HÜKÜMET, ilk kez İstanbul'da uygulamaya alınan sosyal kiralık konut modelini tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da sosyal konut ve kiralık konut modeline de yer ayrıldı. Programa göre, dar gelirli gruplar, engelli vatandaşlar ve yuva kurmaya hazırlanan gençler için sosyal konut üretimi artırılacak; yükselen kira fiyatlarını dengelemek ve barınma krizini çözmek adına kiralık sosyal konut projeleri genişletilecek. Konuta erişiminin kolaylaştırılması için sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak.

TOKİ’den İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık ev! Hangi ilçelere yapılacak? İşte başvuru şartları ve fiyatları
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSTANBUL #MURAT KURUM #TOKİ