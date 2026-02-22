Trend Galeri Trend Ekonomi Trump'ın bir sözü yetti, altın için yeni rekorun kapısı açıldı: Gram altın kaç TL oldu? 4 kurumdan rekor tahmin

Trump'ın bir sözü yetti, altın için yeni rekorun kapısı açıldı: Gram altın kaç TL oldu? 4 kurumdan rekor tahmin

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını duyurması altın fiyatları için güvenli liman alımlarını destekledi. Ons altın, cuma günü 5.080 doları aşarak aylık zirvesini test etti. Ons altın tarafında yaşanan hareketlerden destek alan gram altın son bir haftada 1.51'lik değişimle yükselişe geçti. 22 Şubat gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…

Giriş Tarihi: 22.02.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 11:03
ABD'den tarifelere yönelik gelen karar altın fiyatları için belirleyici oldu. Ons altın güvenli liman alımları ile yükselişe geçerken gram altın da haftayı kazançlı kapattı. 4 farklı kurumdan altın fiyatları için rekor tahmin geldi. İşte detaylar…

Ons altın cuma günü aylık zirveleri test ederek 5.080 dolar seviyelerinde işlem gördü. ABD'de 4. çeyrek GSYİH verilerinin, %1,4'le hayal kırıklığına neden olması altına olan talebi yeniden artırdı. Altın, %3'lük sabit çekirdek PCE enflasyonu ve İran gerilimi da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerle daha da destekleniyor. Dirençli iş gücü piyasasıyla birlikte FOMC üyelerin arasında yaşanan fikir çatışmaları da yakından takip ediliyor.

TRUMP TARİFELERİ YÜZDE 15'E ÇIKARACAK

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin Amerikan Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili dün açıkladığı karara tepki gösteren Trump, kararı "aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi. Trump, kararın "kapsamlı, detaylı ve eksiksiz" incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını belirtti.

Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yeni ve yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını kaydeden Trump, "olağanüstü başarılı" olarak tanımladığı "Amerika'yı yeniden büyük yapma" sürecini devam ettireceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı. Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.

4 FARKLI KURUMDA ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan 4 farklı kurumdan altın fiyatlarına yönelik tahminler geldi. İsviçre merkezli banka UBS, fiyatların 2026 ortalarında 6.200 dolara doğru yükseleceği bir senaryo ortaya koydu. Bank of Montrea (BMO), altının 6.500 dolara yaklaşacağı yönünde bir yükseliş senaryosu öngörüyor.

İsveçli yatırım şirketi AuAg Funds, 6.000 dolara bu yıl ulaşılabileceğini, ancak zaman zaman keskin ve bazen şiddetli dalgalanmalar yaşanabileceğini savunuyor. ANZ Bank, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ons başına 5.800 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

22 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.182,08

SATIŞ: 7.183,04

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 12.052,00

SATIŞ: 12.193,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 47.378,11

SATIŞ: 48.345,87

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 48.061,00

SATIŞ:48.513,00