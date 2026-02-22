Trend
Trump'ın bir sözü yetti, altın için yeni rekorun kapısı açıldı: Gram altın kaç TL oldu? 4 kurumdan rekor tahmin
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını duyurması altın fiyatları için güvenli liman alımlarını destekledi. Ons altın, cuma günü 5.080 doları aşarak aylık zirvesini test etti. Ons altın tarafında yaşanan hareketlerden destek alan gram altın son bir haftada 1.51'lik değişimle yükselişe geçti. 22 Şubat gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…
Giriş Tarihi: 22.02.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 11:03