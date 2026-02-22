Trump’ın bir sözü yetti, altın için yeni rekorun kapısı açıldı: Gram altın kaç TL oldu? 4 kurumdan rekor tahmin

Ons altın cuma günü aylık zirveleri test ederek 5.080 dolar seviyelerinde işlem gördü. ABD'de 4. çeyrek GSYİH verilerinin, %1,4'le hayal kırıklığına neden olması altına olan talebi yeniden artırdı. Altın, %3'lük sabit çekirdek PCE enflasyonu ve İran gerilimi da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerle daha da destekleniyor. Dirençli iş gücü piyasasıyla birlikte FOMC üyelerin arasında yaşanan fikir çatışmaları da yakından takip ediliyor.