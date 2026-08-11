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Türkiye nükleerde SMR yarışına giriyor! Bir TIR'a sığıyor, kesintisiz enerji üretiyor: Hedef 5 bin megavat
Türkiye nükleerde SMR yarışına giriyor! Bir TIR'a sığıyor, kesintisiz enerji üretiyor: Hedef 5 bin megavat
Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir TIR ile taşınabilen bu reaktörler, kullanımda jeneratörlerin aksine sınırsız elektrik imkânı sağlıyor. 2050 yılına kadar 5 bin megavatlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken, reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:32