Türkiye nükleerde SMR yarışına giriyor! Bir TIR’a sığıyor, kesintisiz enerji üretiyor: Hedef 5 bin megavat

TIR'A SIĞABİLECEK BÜYÜKLÜK

SMR'ler 10 megavat ile 300 megavat arasında kurulu güce sahip olurken, mikro modüler reaktörler ise 10 megavatın altında bir kapasiteye sahip oluyor. Ebat olarak oldukça küçük olan ve bir TIR'la dahi taşınabilen bu reaktörlerden kent merkezlerin in etrafına yüzlerce sayıda kurulması planlanırken, her bir reaktörle günlük 5 bin ila 150 bin arasında konuta elektrik verilebilecek. Ayrıca sanayi bölgelerine ya da olası bir afet durumunda afet bölgelerine bu reaktörler kurularak yerinde üretimle bölgesel enerji ihtiyacı karşılanabilecek.