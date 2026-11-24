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Türkiye'de 32 şehre Yüksek Hızlı Tren geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 80 dakikaya kadar düşecek
Türkiye'de 32 şehre Yüksek Hızlı Tren geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 80 dakikaya kadar düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde yapımına devam eden hızlı tren yatırımlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Uraloğlu, Ankara-İzmir hattında seyahat süresinin 3,5 saate, Ankara-Kayseri arasında 1 saat 45 dakikaya, Ankara-İstanbul arasının ise 80 dakikaya düşeceğini söyledi. Uraloğlu 2030'da 32 şehre doğrudan hızlı trenle gidileceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 13:50