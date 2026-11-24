Uraloğlu, Türkiye'nin, köklü demiryolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıdığına da dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz; 14 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatlarımızın ardından, 9 Ekim'de 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattımızı da hizmete aldık. Mevcut Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattımızda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceğiz. Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak."