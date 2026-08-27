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Türkiye'de ortalama ev fiyatı ne kadar oldu? En yüksek ev fiyatları hangi ilde? İşte listenin başındaki şehirler...
Türkiye'de ortalama ev fiyatı ne kadar oldu? En yüksek ev fiyatları hangi ilde? İşte listenin başındaki şehirler...
Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5 milyon 213 bin TL'ye ulaştı. Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23.3 artarken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim ise yüzde eksi 6.6 seviyesinde gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:33