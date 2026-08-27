Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar oldu? En yüksek ev fiyatları hangi ilde? İşte listenin başındaki şehirler...

Ankara ve Kocaeli ise sırasıyla yüzde -2.5 ve yüzde -2.6 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu iller arasında yer aldı. Türkiye'nin nüfusa göre en büyük beş ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışında yüzde 28.7 ile Ankara ilk sırada yer aldı. Ankara'yı yüzde 26.5 ile İstanbul, yüzde 25.8 ile Antalya, yüzde 21.7 ile Bursa ve yüzde 21 ile İzmir takip etti. Beş büyük ilin tamamında yıllık reel değişim negatif gerçekleşirken, Ankara yüzde -2.5 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu şehir oldu.