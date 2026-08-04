Türkiye’den küresel enerji liginde yeni atak! Bulgaristan hamlesiyle hedef günlük 500 bin varil

DEVLERLE İŞBİRLİĞİ

TPAO, son dönemde dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle iş birliği ağını büyütüyor. Şirket, ocak ayında ExxonMobil'in iştiraki ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz, Akdeniz ve diğer potansiyel bölgelerde petrol ve doğal gaz aramalarını kapsayan mutabakat zaptı imzaladı. Şubatta Chevron ile arama ve üretime yönelik iş birliği anlaşmasına varan TPAO, aynı dönemde İngiliz enerji şirketi BP ile de stratejik ortaklık anlaşması yaptı. Nisanda ise Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile Karadeniz ve uluslararası bölgelerde ortak arama fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik mutabakat imzalandı.