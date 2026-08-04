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Türkiye'den küresel enerji liginde yeni atak! Bulgaristan hamlesiyle hedef günlük 500 bin varil
Türkiye'den küresel enerji liginde yeni atak! Bulgaristan hamlesiyle hedef günlük 500 bin varil
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak'ın ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasına da ortak olarak yurt dışındaki enerji yatırımlarını genişletti. Shell ve OMV ile kurulan ortaklık, TPAO'nun 2028'de günlük 500 bin varil, uzun vadede ise 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi hedefi doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri oldu.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:04
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:08