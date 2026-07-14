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Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

Türkiye'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin ihracat verileri belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara yükselirken, 50 ilin ihracatı arttı, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:03
Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısında ihracatın hem toplam rakamlarda hem de iller bazında güçlü bir performans sergilediğini duyurdu. Bakanlık verilerine göre ihracat yılın ilk altı ayında 136 milyar 59 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ülke geneline yayılan dengeli yapısı dikkat çekti.

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

İHRACAT 136 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

İlk altı aylık dönemde 50 ilin ihracatı artış gösterirken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bakanlık, bu tablonun ihracatın sadece belirli merkezlerde değil, ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.

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Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

HAZİRAN AYINDA İHRACATTA İLK 5 İL

Faaliyet illeri bazında haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştiren iller ise şöyle sıralandı:

  • İstanbul: 4 milyar 817 milyon dolar
  • Kocaeli: 3 milyar 916 milyon dolar
  • İzmir: 2 milyar 184 milyon dolar
  • Bursa: 1 milyar 862 milyon dolar
  • Tekirdağ: 1 milyar 273 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

İlk 10'da ayrıca Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa yer aldı.

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

EN YÜKSEK İHRACATTA ZİRVE İSTANBUL'DA

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında da İstanbul ilk sırada yer aldı.

Haziran ayında ihracatını en fazla artıran iller şöyle oldu:

  • İstanbul: 1 milyar 42 milyon dolar
  • Kocaeli: 753 milyon dolar
  • İzmir: 374 milyon dolar
  • Bursa: 327 milyon dolar
  • Tekirdağ: 289 milyon dolar
Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN SÜRPRİZ İL

Haziran ayında faaliyet illeri bazında toplam ihracat geçen yılın aynı ayındaki 20 milyar 468 milyon dolardan 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Böylece aylık bazda ihracatta yüzde 21,8 oranında artış kaydedildi.

İhracat rakamları yüzdesel bazda incelendiğinde ise ilk 15 şehir arasında büyüme rekorları dikkat çekti:

  • Denizli, ihracatını %35,3 artırarak 440 milyon dolara çıkardı.
  • Adana, %30,3'lük artışla 433 milyon dolara ulaştı.
  • Tekirdağ (%29,4) ve Gaziantep (%29,3) yüksek büyüme oranlarıyla göz doldurdu.

İlk 15 il arasında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre gerileyen tek şehir Hatay oldu. Hatay'ın ihracatı, Haziran 2025'teki 531 milyon dolar seviyesinden %4,7 azalarak Haziran 2026'da 506 milyon dolara geriledi ve payı %2,0'ye düştü.

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

15- Konya: 350 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

14- Eskişehir: 387 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

13- Adana: 433 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

12- Denizli: 440 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

11- Hatay: 506 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

10- Manisa: 571 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

9- Gaziantep: 820 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

8- Sakarya: 881 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

7- Mersin: 942 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

6- Ankara: 1 milyar 175 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

5- Tekirdağ: 1 milyar 273 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

4- Bursa: 1 milyar 862 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

3- İzmir: 2 milyar 184 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

2- Kocaeli: 3 milyar 916 milyon dolar

Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

1- İstanbul: 4 milyar 817 milyon dolar

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI