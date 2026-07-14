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Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler
Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler
Türkiye'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin ihracat verileri belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara yükselirken, 50 ilin ihracatı arttı, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:03