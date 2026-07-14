Türkiye’nin ihracatında ilk yarı rekoru! O ilden sürpriz atak... İşte ihracat şampiyonu şehirler

İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN SÜRPRİZ İL

Haziran ayında faaliyet illeri bazında toplam ihracat geçen yılın aynı ayındaki 20 milyar 468 milyon dolardan 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Böylece aylık bazda ihracatta yüzde 21,8 oranında artış kaydedildi.

İhracat rakamları yüzdesel bazda incelendiğinde ise ilk 15 şehir arasında büyüme rekorları dikkat çekti:

Denizli, ihracatını %35,3 artırarak 440 milyon dolara çıkardı.

Adana, %30,3'lük artışla 433 milyon dolara ulaştı.

Tekirdağ (%29,4) ve Gaziantep (%29,3) yüksek büyüme oranlarıyla göz doldurdu.

İlk 15 il arasında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre gerileyen tek şehir Hatay oldu. Hatay'ın ihracatı, Haziran 2025'teki 531 milyon dolar seviyesinden %4,7 azalarak Haziran 2026'da 506 milyon dolara geriledi ve payı %2,0'ye düştü.