Türkiye’nin ilk nükleer santralinde geri sayım başladı! Akkuyu NGS tek başına İstanbul’a yetecek

AKKUYU'DA VERİ MERKEZİ PLANI



SABAH'a Akkuyu'daki gelişmeleri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, birinci reaktörün tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Şu anda ilk reaktörde test sürecindeyiz. Testleri adım adım tamamlayıp, 2026 sonuna kadar ilk reaktörü devreye almak istiyoruz. Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi... Diğer reaktörlerde de çalışmalar devam ediyor. Üçüncü ve dördüncü reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi. Pandemi, emtia fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi sorunlar nedeniyle nükleer santralin yapım maliyetinin başlangıçta düşünülen 20 milyar doların üzerine çıktığını belirten Bayraktar, "Ancak biz Akkuyu'yla birlikte önemli bir eşiği aştık. Bu santralde yerlileşme oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Know-how öğrendik, sanayicimiz nükleer tesise tedarik sağlamaya, o standartlara göre ürün üretmeye başladı. Yetişmiş insan kaynağına sahip oluyoruz" diye konuştu.