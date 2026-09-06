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Türkiye'nin ilk nükleer santralinde geri sayım başladı! Akkuyu NGS tek başına İstanbul'a yetecek
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde geri sayım başladı! Akkuyu NGS tek başına İstanbul'a yetecek
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek, nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige sıçrayacak. SABAH, yerli enerjide ülkemize çağ atlatacak Akkuyu NGS'nin kalbine girdi. İlk ünitesi yıl bitmeden devreye alınacak santralde 23 bin kişi, 2 bin araç gece gündüz çalışıyor. Santral bittiğinde ise İstanbul'un elektriğini tek başına karşılayacak.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 06:40