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Türkiye'nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları
Türkiye'nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ekim ayı ihracat verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaşırken, ocak-ekim dönemindeki toplam ihracat 236,8 milyar dolar oldu. Ekim ayında 42 ilin ihracatı artış gösterdi. Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:43