Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

Bu dönemde ihracat artışına en fazla katkı sağlayan iller sıralamasında Kocaeli 2 milyar 337 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. İstanbul 1 milyar 776 milyon dolarla ikinci, Ankara 1 milyar 771 milyon dolarla üçüncü oldu.

Mersin 1 milyar 286 milyon dolarlık artışla dördüncü, Bursa ise 1 milyar 155 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.