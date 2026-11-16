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Türkiye'nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ekim ayı ihracat verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaşırken, ocak-ekim dönemindeki toplam ihracat 236,8 milyar dolar oldu. Ekim ayında 42 ilin ihracatı artış gösterdi. Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:43
Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

Türkiye'nin ihracat performansında ekim ayında yükseliş sürüyor. Ticaret Bakanlığı Ocak-Ekim ihracat istatistiklerini yayımladı.

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştı. İhracat artışı 42 ile yayılırken, 5 ilde üç haneli, 22 ilde ise çift haneli artış gerçekleşti. 2026 yılının ocak-ekim döneminde Türkiye'nin toplam ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

10 AYLIK İHRACAT 236,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2026 yılının ocak-ekim döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 236,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 5,2 artışla 285,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde 53 ilin ihracatı artarken, 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

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Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

Bu dönemde ihracat artışına en fazla katkı sağlayan iller sıralamasında Kocaeli 2 milyar 337 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. İstanbul 1 milyar 776 milyon dolarla ikinci, Ankara 1 milyar 771 milyon dolarla üçüncü oldu.

Mersin 1 milyar 286 milyon dolarlık artışla dördüncü, Bursa ise 1 milyar 155 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV OLDU

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, 2026 yılı ekim ayında ihracata en fazla katkı sağlayan ilk üç fasıl motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar oldu.

Buna göre motorlu kara taşıtları faslında Kocaeli, Bursa ve Sakarya öne çıktı. Kazanlar ve makineler faslında İstanbul, Bursa ve Tekirdağ en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı.

Elektrikli makine ve cihazlar faslında ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara ilk sıralarda bulundu.

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

İSTANBUL İHRACATTA İLK SIRADA YER ALDI

Ticaret Bakanlığının faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı ekim ayında en yüksek ihracat gerçekleştiren ilk beş il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu.

Ekim ayındaki ihracat sıralamasında İstanbul 5 milyar 279 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 3 milyar 773 milyon dolarla ikinci, Bursa 1 milyar 955 milyon dolarla üçüncü oldu.

İzmir 1 milyar 953 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada bulunurken, Ankara 1 milyar 392 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

İlk 10 ihracatçı il arasında Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa da yer aldı.

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

İHRACATI EN FAZLA ARTAN İL KOCAELİ

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışına en fazla katkı sağlayan iller de açıklandı.

Kocaeli, 553 milyon dolarlık ihracat artışıyla ilk sırada yer aldı. İstanbul 456 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin 296 milyon dolarlık artışla üçüncü oldu.

Ankara 289 milyon dolarlık artışla dördüncü sıraya yerleşirken, Tekirdağ 220 milyon dolarlık artışla beşinci sırada bulundu.

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ekim ayında gerçekleştirilen toplam ihracat artışının yüzde 67,4'ü İstanbul, Kocaeli ve Mersin'in katkısıyla sağlandı.

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. İstanbul: 5 milyar 279 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Kocaeli: 3 milyar 773 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Bursa: 1 milyar 955 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. İzmir: 1 milyar 953 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Ankara: 1 milyar 392 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Tekirdağ: 1 milyar 323 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Mersin: 1 milyar 151 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Gaziantep: 901 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Sakarya: 788 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Manisa: 628 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Hatay: 485 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

  1. Denizli: 474 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

13- Adana: 457 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

14- Çorum: 420 milyon dolar

Türkiye’nin ticaretten en çok para kazanan şehirleri belli oldu! İşte il il ihracat rakamları

15- Eskişehir: 388 milyon dolar

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #İHRACAT