Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO da 2024 vergilendirme döneminde beşinci sıradayken, 2025 yılında 22,9 milyar liralık vergiyle ikinci sıraya çıktı.

Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmeni olan Garanti Bankası ise 2025'te 20,1 milyar liralık vergiyle dördüncü sırada yer aldı.

QNB Bank AŞ, Citibank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ ve Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ de ilk 20'de yer alan diğer bankalar oldu.