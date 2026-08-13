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Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler
Türkiye'de 2025 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef açıklandı. Listenin önemli bölümünü bankacılık ve sigorta şirketleri oluşturdu. Ziraat Bankası 70,4 milyar liralık vergiyle listenin zirvesine çıktı. İşte ayrıntılı liste...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 16:29