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Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

Türkiye'de 2025 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef açıklandı. Listenin önemli bölümünü bankacılık ve sigorta şirketleri oluşturdu. Ziraat Bankası 70,4 milyar liralık vergiyle listenin zirvesine çıktı. İşte ayrıntılı liste...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 16:29
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

Türkiye'de 2025 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef arasında bankacılık ve sigorta sektöründen 30 şirket yer aldı. Listede 18 bankacılık kuruluşu ve 12 sigorta şirketi bulunurken, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ 70,4 milyar liralık vergiyle ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlenen verilere göre, 2025 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef arasında 36 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

Bilgilerini açıklayan 64 şirketin önemli bölümünü bankacılık ve sigorta şirketleri oluşturdu. Listede bankacılık faaliyetleri sunan 18 kurumun yanı sıra sigorta hizmetleri sunan 12 şirket yer aldı.

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Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

ZİRAAT BANKASI ZİRVEYE ÇIKTI

2024 yılında kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ikinci sırada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ, 2025'te 70,4 milyar liralık vergi tahakkukuyla listenin ilk sırasına yükseldi.

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO da 2024 vergilendirme döneminde beşinci sıradayken, 2025 yılında 22,9 milyar liralık vergiyle ikinci sıraya çıktı.

Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmeni olan Garanti Bankası ise 2025'te 20,1 milyar liralık vergiyle dördüncü sırada yer aldı.

QNB Bank AŞ, Citibank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ ve Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ de ilk 20'de yer alan diğer bankalar oldu.

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

SİGORTA ŞİRKETLERİ İLK 10'DA

Sigorta şirketleri arasında ilk 10'a giren tek kurum Allianz Sigorta AŞ oldu. Şirket, 7,6 milyar liralık vergiyle 10'uncu sırada yer aldı.

Türkiye Sigorta AŞ 7,5 milyar lira vergiyle 12'nci, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ ise 5,9 milyar lirayla 18'inci sırada bulundu.

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ DE LİSTEDE

En fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 kurum arasında üç tasarruf finansman şirketi de yer aldı.

2024 listesinde 27'nci sırada bulunan Emin Evim Tasarruf Finansmanı AŞ, 2025'te 10,1 milyar liralık vergiyle 8'inci sıraya yükseldi.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ 6,6 milyar liralık vergiyle 17'nci, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ise 2,3 milyar lirayla 63'üncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

En fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde bilgileri açıklanan ve ilk 20'de yer alan bankacılık, sigorta ve tasarruf finansman şirketleri şöyle:

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

1- Ziraat Bankası: 70,394 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

2- VakıfBank: 22,908 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

3- Garanti Bankası: 20,078 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

4- QNB Bank: 10,189 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

5- Emin Evim Tasarruf Finansmanı: 10,075 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

6- Citibank: 7,683 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

7- Allianz Sigorta: 7,606 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

8- Kuveyt Türk Katılım Bankası: 7,568 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

9- Türkiye Sigorta: 7,529 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

10- Türkiye Emlak Katılım Bankası: 6,985 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

11- Fuzul Tasarruf Finansman: 6,556 milyar TL

Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları açıklandı! Ziraat Bankası zirvede: İşte en çok vergi veren şirketler

12- Türkiye Hayat ve Emeklilik: 5,856 milyar TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#VERGİ #ZİRAAT BANKASI