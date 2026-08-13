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Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığının 2025 vergilendirme dönemine ilişkin açıkladığı 100 mükellef listesinde zirve değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 döneminde üst üste 5'inci kez listenin ilk iki sırasında yer aldı. İşte en çok vergi ödeyen isimler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 13:48
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerini üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

ART ARDA 5 KEZ LİSTENİN ZİRVESİNDELER

Buna göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

2025 vergilendirme döneminde Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493,6 milyon lirayı buldu.

Ödenen vergi, Baykar'ın bir önceki yıl elde ettiği kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve kar dağıtımı stopajının ardından gerçekleşti. Baykar yöneticilerinin 2021'den bu yana ödediği vergi tutarında yaşanan yaklaşık 18 katlık artışta ihracat odaklı büyüme modeli belirleyici oldu.

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

İHRACATTA 2,2 MİLYAR DOLARLIK YENİ REKOR

Savunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplamda 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı.

2021'de 664 milyon dolar olan ihracatını 2022'de 1,2 milyar, 2023 ve 2024'te 1,8'er milyar dolara çıkaran firma, 2025 yılında bu rakamı 2,2 milyar dolara ulaştırdı.

Cirosunun yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye genelinde tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasındaki yerini üst üste üçüncü kez korurken, küresel SİHA pazarındaki liderliğini de pekiştirdi.

Yüksek teknoloji odaklı insan kaynağı yatırımlarını sürdüren şirket, yurt içi ve dışı iştirakleriyle 8 bin 500'den fazla personele de istihdam sağlıyor.

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Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

'ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

BAYKAR sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olarak; 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ihracatla gelirlerimizin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ettik. Son 5 yıldır aralıksız Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri olarak zirvede yer alan Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, bu yıl 2 milyar 991 milyon TL vergiyle Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 1'inci; Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ise 2 milyar 502 milyon TL vergiyle 2'nci sırada yer aldı. Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz" denildi.

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

ÜÇÜNCÜ SIRADA MUSTAFA RAHMİ KOÇ YER ALDI

2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

100 kişilik listede toplam 22 kişi ismini açıkladı. 78 mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri...

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

1- Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin 760,62 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

2- Lütfü Haluk Bayraktar 2 milyar 502 milyon 27 bin 660,87 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

3- Mustafa Rahmi Koç 830 milyon 795 bin 72,17 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

4- Mehmet Sinan Tara 676 milyon 261 bin 751,92 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

7- Erman Ilıcak 557 milyon 655 bin 112,13 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

9- Mehmet Cengiz 448 milyon 694 bin 700,95 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

10- Ceyda Lale Tara 430 milyon 317 bin 465,73 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

12- Ahmet Cengiz 417 milyon 497 bin 90,84 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

13- Mehmet Ömer Koç 414 milyon 993 bin 536,41 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

17- Ekrem Cengiz 397 milyon 509 bin 699,21 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

20- Veli Ergin İmre 297 milyon 765 bin 221,63 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

23- Gönenç Gürkaynak 285 milyon 236 bin 270,10 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

47- Agah Mehmet Tara 168 milyon 529 bin 70,54 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

50- Bilgi Gülçelik 165 milyon 864 bin 894,40 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

56- Ahmet Firuzhan Kanatlı 151 milyon 516 bin 246,28 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

57- Ayşe Gülçin İmre Hoppe 150 milyon 142 bin 217,21 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

65- Semavi Yorgancılar 131 milyon 754 bin 335,46 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

72- Ali Gülçelik 128 milyon 41 bin 312,05 TL

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste

79- Hayrettin Reşat Köymen 120 milyon 429 bin 754,44 TL