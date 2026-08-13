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Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste
Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı! Zirvede 5. kez Selçuk Bayraktar var: İşte 100 kişilik liste
Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığının 2025 vergilendirme dönemine ilişkin açıkladığı 100 mükellef listesinde zirve değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 döneminde üst üste 5'inci kez listenin ilk iki sırasında yer aldı. İşte en çok vergi ödeyen isimler...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 13:48