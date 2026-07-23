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Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

2.5 milyona yakın adayın merakla beklediği YKS 2026 sonuçları açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Kritik süreç öncesinde TÜİK en kolay iş bulan ve en çok kazandıran üniversite bölümleri açıkladı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:19
Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

Yaklaşık 2.5 milyon adayın heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Sonuçların ardından gözler 29 Temmuz-10 Ağustos arasında başlayacak tercih dönemine çevrildi.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

Kritik süreç öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı geçen yıla göre gerilerken, iş bulma süresi ise kısaldı. Raporda en yüksek istihdam oranına sahip bölümler, en kısa sürede iş bulan mezunlar ve en yüksek gelir elde eden meslekler de sıralandı.

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Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

LİSANS MEZUNLARINDA İSTİHDAM ORANI YÜZDE 74

2024 yılında yüzde 75 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2025'te yüzde 73,9 olarak hesaplandı.

Ön lisans mezunlarında ise kayıtlı istihdam oranı yüzde 66,4'ten yüzde 65,7'ye geriledi.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

İŞ BULMA SÜRESİ KISALDI

Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken, 2025 yılında 14,2 aya geriledi.

Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 aydan 15,8 aya düştü.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

HER İKİ LİSANS MEZUNUNDAN BİRİ KENDİ ALANINDA ÇALIŞIYOR

Ücretli çalışan lisans mezunlarının öğrenim gördükleri alanla uyumlu bir meslekte çalışma oranı 2025 yılında yüzde 56,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran yüzde 50,8 oldu.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

Alan bazında en yüksek uyum yüzde 80,4 ile sağlık ve refah alanında görülürken, en düşük oran yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında kaydedildi.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

Ön lisans mezunlarında ise en yüksek alan uyumu iş, yönetim ve hukuk alanında gerçekleşirken, en düşük oran yine sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

TIP ZİRVEDE YER ALDI

Lisans düzeyinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu bölümler şöyle sıralandı:

  • Tıp: %95,5
  • Özel Eğitim Öğretmenliği: %90,8
  • Havacılık Elektrik ve Elektroniği: %89,9
  • Matematik Mühendisliği: %89,8
  • Hemşirelik: %89,8

Alan bazında ise en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 84,5 ile sağlık ve refah alanında gerçekleşti. Bu alanı mühendislik, imalat ve inşaat, bilişim ve iletişim teknolojileri, eğitim ile iş, yönetim ve hukuk takip etti.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

ÖN LİSANSTA POLİS MESLEK EĞİTİMİ İLK SIRADA

Ön lisans programlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler ise şu şekilde sıralandı:

  • Polis Meslek Eğitimi: %92,6
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: %87,4
  • Uçak Teknolojisi: %84,8
  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi: %83,9
  • Elektrik: %83,7

Ön lisans alanları arasında ise ilk sırayı yüzde 76,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat aldı.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

EN HIZLI İŞ BULAN BÖLÜMLER

Lisans mezunları arasında mezuniyet sonrası en kısa sürede iş bulan bölümler şöyle oldu:

  • Dil ve Konuşma Terapisi: 2,4 ay
  • Tıp: 3,9 ay
  • Özel Eğitim Öğretmenliği: 4,4 ay
  • Eczacılık: 4,6 ay
  • Ergoterapi: 7,6 ay

Ön lisans programlarında ise ilk sırada 3 ay ile Polis Meslek Eğitimi yer aldı. Onu Optisyenlik, Aşçılık, Eczane Hizmetleri ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri izledi.

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

EN ÇOK KAZANDIRAN BÖLÜMLER AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre lisans mezunları arasında ortalama aylık kazancı en yüksek olan bölümler şunlar oldu:

  • Pilotaj
  • Matematik Mühendisliği
  • Uzay Mühendisliği
  • Uçak Mühendisliği
  • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

Ön lisans mezunlarında ise en yüksek ortalama kazancı sağlayan bölüm Uçak Teknolojisi oldu. Bu bölümü Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Polis Meslek Eğitimi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ile Marka İletişimi takip etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU