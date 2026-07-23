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Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm
Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm
2.5 milyona yakın adayın merakla beklediği YKS 2026 sonuçları açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Kritik süreç öncesinde TÜİK en kolay iş bulan ve en çok kazandıran üniversite bölümleri açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:19