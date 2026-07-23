Üniversite adayları için altın değerinde liste! İşte en kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölüm

TIP ZİRVEDE YER ALDI

Lisans düzeyinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu bölümler şöyle sıralandı:

Tıp: %95,5

Özel Eğitim Öğretmenliği: %90,8

Havacılık Elektrik ve Elektroniği: %89,9

Matematik Mühendisliği: %89,8

Hemşirelik: %89,8

Alan bazında ise en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 84,5 ile sağlık ve refah alanında gerçekleşti. Bu alanı mühendislik, imalat ve inşaat, bilişim ve iletişim teknolojileri, eğitim ile iş, yönetim ve hukuk takip etti.