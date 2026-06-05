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Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM'ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Yeni yasa ile, 7 yıllık sözleşmesi biten uzman erbaş ve erler kamuda istihdam edilecek. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.06.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 16:14
Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan yeni kanun teklifiyle, görev süresi sona eren askeri personelin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine yönelik imkanlar büyük oranda artırılıyor. Buna göre uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler kamuya geçebilecek.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

7 YILINI DOLDURAN KAMUYA GEÇEBİLECEK

Kanun teklifine göre, sözleşmeli er ve erbaşlar görev sürelerinin 7 yılını tamamladıktan sonra kamu kurumlarında istihdam edilebilecek.

Teklif kapsamında, yıllarca zorlu şartlarda görev yaparak disiplin ve saha tecrübesi kazanan uzman erbaş ve erlerin, edindikleri bu birikimle kamuda zabıta memuru veya bekçi gibi kadrolarda değerlendirilmesinin önü açılacak.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

"GELECEK KAYGISI ORTADAN KALKIYOR"

Düzenlemenin, görev süresi sona eren personelin yaşadığı belirsizlikleri azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Söz konusu düzenleme ile birlikte askeri personelin, görev sonrası sivil kamu görevlerinde istihdam edilerek iş güvencesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

ASKERLİKTEN MUAF OLANLARA UZMAN ERBAŞ OLABİLECEK

Kanun teklifinde en dikkat çeken başlıklardan biri de uzman erbaş alımları oldu.

Askerlikten muaf olan kişilerin de uzman erbaşlığa başvurabilmesine imkân tanıyan düzenleme ile başvuru havuzunun genişletilmesi hedefleniyor. Özellikle şehit yakınları ve askerlikten muaf tutulanların sistem dışında kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca sicil sistemi yeniden düzenleniyor. Buna göre sicil tam notu 100 olacak ve başarılı sayılabilmek için en az yüzde 60 başarı şartı aranacak.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

KONAKLAMA VE EK DERS ÜCRETİ UZATILIYOR

Teklif ile aynı zamanda daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

TSK'DAN AYRILAN SUBAYLARA YENİ YASAK

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, TSK'dan ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına ilişkin boşluk gideriliyor.

Düzenlemeye göre, askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar yeniden muvazzaf olarak Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapamayacak.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

ASKERİ TESİSLER "ASKERİ MAHAL" SAYILACAK

Teklifle birlikte orduevleri, askeri gazinolar, kışla tesisleri ve eğitim merkezleri "askeri bina" statüsüne alınarak askeri mahal kapsamında değerlendirilecek.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

KAMULAŞTIRMA VE İDARİ DAVALARDA YENİ HÜKÜMLER

Teklifte kamulaştırma işlemleri ve idari yargıya ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı.

Fiilen kamu hizmetine tahsis edilen taşınmazların belirli şartlarla kamulaştırılmış sayılacağı, buna ilişkin bedel ve dava süreçlerinin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Ayrıca terörle bağlantılı iddialar nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara ilişkin idari davalarda, bazı işlemlerin nihai kararların kesinleşmesinden sonra uygulanacağı hükme bağlandı.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

SİCİL VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİLENİYOR

Uzman erbaşlara yönelik sicil sistemi yeniden tanımlandı. Sicil döneminin 2 Mayıs – 2 Mayıs arası olacağı, başarı kriterinin yüzde 60 olarak belirlendiği ve değerlendirmelerin yönetmelikle detaylandırılacağı bildirildi.

Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

TEKLİF KOMİSYON SÜRECİNDE

TBMM'ye sunulan teklifin, komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinin ardından nihai şeklini alarak yasalaşması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #ABDULLAH GÜLER