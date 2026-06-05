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Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM'ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek
Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM'ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Yeni yasa ile, 7 yıllık sözleşmesi biten uzman erbaş ve erler kamuda istihdam edilecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 16:14