Uzman erbaş ve erlere kadro yolu açılıyor! TBMM’ye sunuldu... Kışlada 7 yılını dolduran kamuya geçecek

ASKERLİKTEN MUAF OLANLARA UZMAN ERBAŞ OLABİLECEK

Kanun teklifinde en dikkat çeken başlıklardan biri de uzman erbaş alımları oldu.

Askerlikten muaf olan kişilerin de uzman erbaşlığa başvurabilmesine imkân tanıyan düzenleme ile başvuru havuzunun genişletilmesi hedefleniyor. Özellikle şehit yakınları ve askerlikten muaf tutulanların sistem dışında kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca sicil sistemi yeniden düzenleniyor. Buna göre sicil tam notu 100 olacak ve başarılı sayılabilmek için en az yüzde 60 başarı şartı aranacak.