Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

Altın 28 Şubat tarihinde başlayan ABD, İran ve İsrail arasındaki savaştan bu yana sürekli volatil bir grafik çizdi. Hafta sonu taraflar arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Ons altın ise bu süreçte önceki seanslardaki kayıplarını toparlayarak 4 bin 769 dolar oldu. Gram altın, 6 bin 792 lira bandında hareket ediyor. Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Uzmanlardan dikkat çeken yorum... İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.04.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 06:50
Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

Altın fiyatları Orta Doğu'dan gelen müzakere haberleri ile yeniden hareketlendi. Hürmüz Boğazı'nda başlayan ablukaya rağmen yeniden müzakerelerin başlayabileceğine dair beklentiler sonrası altında fiyatlamalar değişti. Piyasaların sakinleşmesi ile altın yeniden yükselişe geçerek bir önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Öte yandan CME FedWatch aracına göre, yıl sonuna kadar bir faiz indirimi olasılığı bir ay önceki %40 seviyesinden %29'a geriledi. Bir sonraki FED toplantısı 28-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

PETROL FİYATLARI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması altında bir süredir devam eden satış baskılarını körükleyecek. Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible bir açıklamasında konuyla ilgili olarak "Piyasa tamamen manşetlere odaklanmış durumda. Tüm gözler ham petrol fiyatlarında; çünkü petrol enflasyonun yönünü, enflasyon ise Federal Rezerv'in (Fed) politikasını belirleyecek." İfadelerini kullandı.

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

Öte yandan bazı ekonomistler, altının yüksek betalı bir emtia gibi hareket ettiğini ve geleneksek çizgisinden saptığını ifade ediyor.

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

ALTIN RİSKLİ BİR VARLIK GİBİ DAVRANDI

Brookings Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı ve eski IIF Baş Ekonomisti ve Goldman Sachs Baş Döviz Stratejisti Robin Brooks, "Altın geleneksel olarak güvenli liman varlığı olmuştur, yani diğer varlıklar değer kaybettiğinde saklanmak için iyi bir yer olmuştur.

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

Ancak bu durum son altı haftalık savaşta geçerli olmadı. Altın yüzde on düştü, bu da yüzde birden az düşen S&P 500'den çok daha fazla. Kötü bir şokta S&P 500'den daha sert bir satış yaparsanız, riskten korunma konusunda pek başarılı sayılmazsınız. Tam tersi olursunuz" dedi.

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

GRAM ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

Gram altın fiyatları da küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere göre fiyat hareketleri sergiledi. Kapalı Çarşı piyasalarında gram, 6 bin 792 lira oldu.

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.855,10
SATIŞ: 6.856,03

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.192,00
SATIŞ: 11.421,00

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.471,73
SATIŞ: 44.355,27

Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.565,00
SATIŞ: 45.755,00