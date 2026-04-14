Uzmanlardan şaşırtan altın yorumu: Ezberler bozuldu, gram altında domino etkisi
Altın 28 Şubat tarihinde başlayan ABD, İran ve İsrail arasındaki savaştan bu yana sürekli volatil bir grafik çizdi. Hafta sonu taraflar arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Ons altın ise bu süreçte önceki seanslardaki kayıplarını toparlayarak 4 bin 769 dolar oldu. Gram altın, 6 bin 792 lira bandında hareket ediyor. Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Uzmanlardan dikkat çeken yorum... İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.04.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 06:50