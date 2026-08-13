Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi... Borcu olana 3 farklı taksit fırsatı: Yapılandırma sürecinde kritik detaylar...

Daha önce yapılandıranlar ne yapacak?

Daha önce borcunu yapılandırmış ve ödemeleri devam edenler de bu yasadan yararlanabilecek. Ödemeleri devam eden mükelleflere 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Bunun için başvuru şartı aranmayacak. Ancak mükellef ayrıca taksit süresini uzatma hakkından yararlanmak isterse başvuru yapması gerekecek.