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Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi... Borcu olana 3 farklı taksit fırsatı: Yapılandırma sürecinde kritik detaylar...
Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi... Borcu olana 3 farklı taksit fırsatı: Yapılandırma sürecinde kritik detaylar...
Kamuya borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırma fırsatı devam ediyor. Yapılandırma sürecinde borçlunun durumuna göre 36, 48 ve 72 taksit seçenekleri uygulanacak. Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi gibi borçlar için son başvuru tarihi ne zaman? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 06:26