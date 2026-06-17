Vergi, trafik cezası borcu olana yapılandırma fırsatı! MTV de kapsamda, mirasçıya da hak var

Borçlar kaç taksitte ödenecek?

Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlendi. Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmiyor. Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0.50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabiliyor. Likidite oranının 0.50 veya 0.50'den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Bunlar dışında kalan tüm borçluların borçları 48 eşit taksitte ödenecek. Borçluların KDV ve BSMV borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecek. İl özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile bunlara bağlı kuruluşların ve bu kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin kapsamdaki tüm borçları, 72 eşit taksitte yatırılacak.