Vergi, trafik cezası borcu olana yapılandırma fırsatı! MTV de kapsamda, mirasçıya da hak var
Vergi borcu olanlara nefes aldıracak yapılandırma başladı. Taksitlendirme süresi 72 aya kadar çıkacak, 10 milyona kadar olan borcun yapılandırmasında teminat istenmeyecek. Borcunu daha önce yapılandıranlar yeniden başvurabilecek, mirasçıya da hak var. Peki hangi borçlar kapsam dahilinde? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.06.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 06:09