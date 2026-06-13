Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

HANGİ BORÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesinde yapılan düzenleme, sadece ticari vergi borçlarını değil, vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı pek çok kamusal borç kalemini de doğrudan etkiliyor.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamı dahilinde olacak. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında kalması bekleniyor.