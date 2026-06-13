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Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat istenmeyecek borç tutarında önemli artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile daha önce 250 bin TL olan sınır 10 milyon TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda vergi, harç, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarında ödeme kolaylığı sağlandı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 09:40
Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki karar ile devlete borcu olan mükelleflere finansal açıdan büyük bir kolaylık sağlandı. Yapılan düzenlemeyle, kamu borçlarını taksitlendirerek ödemek isteyen vatandaş ve esnaftan aranan "teminat gösterme zorunluluğu" sınırı tam 10 milyon Türk Lirası'na çıkarıldı.

Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

KAMU BORÇLARINDA TEMİNATSIZ LİMİT YÜKSELDİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında, devlete olan borçlarını zor durum gerekçesiyle taksitlendirmek (tecil ettirmek) isteyen mükelleflerden belirli bir tutarın üzerinde teminat talep ediliyordu.

Yeni karara göre; vergi dairelerinin teminat aramaksızın taksitlendirebileceği borç limiti 10 milyon TL olarak belirlendi. Bu sayede, bu tutarın altındaki borçlar için gayrimenkul rehni, banka teminat mektubu veya kefil gösterme gibi bürokratik ve maliyetli süreçler tamamen ortadan kalktı.

Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

Örneğin, 20 milyon lira vergi borcu olan bir mükellef, borcun ilk 10 milyon lirası için teminat vermeyecek. Kalan 10 milyon liranın yarısı olan 5 milyon lira için ise teminat olarak bankalardan alınacak teminat mektubu ya da vergi dairesine sunulacak taşınmaz ipoteğini gösterecek. Teminatsız taksitlendirme limitinin 10 milyon TL'ye çıkarılması durumunda vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99'unun herhangi bir teminat göstermeden yapılandırma imkanından yararlanabileceği belirtiliyor.

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Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

HANGİ BORÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesinde yapılan düzenleme, sadece ticari vergi borçlarını değil, vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı pek çok kamusal borç kalemini de doğrudan etkiliyor.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamı dahilinde olacak. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında kalması bekleniyor.

Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

10 milyon TL'lik bu esneklik şu borçlar için geçerli olacak:

Tüm Ana Vergi Borçları: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları ile bunlara ait gecikme zamları.

Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

Trafik Cezaları: Vadesinde ödenmediği için vergi dairesine devredilen tüm trafik para cezaları.

Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

KYK Öğrenim Kredileri: Mezunların vergi dairelerine aktarılan öğrenim ve katkı kredisi borçları.

Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete’de yayımlandı

İdari Para Cezaları: Askerlik, nüfus, seçim para cezaları ile diğer tüm idari yaptırım cezaları.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMİ GAZETE #VERGİ