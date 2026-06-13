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Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Ödeme kolaylığı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat istenmeyecek borç tutarında önemli artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile daha önce 250 bin TL olan sınır 10 milyon TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda vergi, harç, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarında ödeme kolaylığı sağlandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.06.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 09:40