Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

Ancak ödemesiz geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yalnızca geçiş ücretini ödeyenlerden ceza alınmayacak. İlk 15 günü takip eden 30 gün içinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretine ek olarak bir kat ceza uygulanacak.