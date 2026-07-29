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Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye'den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol geçişlerine ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı. Buna göre, geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçların borçları tahsil edilmeden Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:05
Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol ve erişme kontrollü karayollarındaki geçiş ücretleri ile idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, geçiş ücretlerini ödemeyen yabancı plakalı araçlara uygulanacak yaptırımlar ve tahsilat süreci ayrıntılı şekilde belirlendi.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

BORCU OLAN ARAÇLARIN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda yaptığı geçişlere ilişkin ücretler, idari para cezaları ve diğer cezalar tebligat şartı aranmaksızın tahsil edilecek.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

Ülke içindeki ödeme kanallarından tahsil edilemeyen borçlar ise araç sınır kapısına geldiğinde elektronik sistem üzerinden sorgulanacak.

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Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

Borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı sistemlerinde görüntülenmesi halinde, geçiş ücreti ve cezalar ödenmeden yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Ödemeler gümrük kapılarında banka veya kredi kartıyla, belirli durumlarda ise nakit olarak yapılabilecek.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

HGS ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK

Yönetmelik, yabancı plakalı araç sürücülerinin HGS ve benzeri geçiş sistemlerinden birine abone olmasını ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmasını zorunlu tutuyor.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

Sürücüler ayrıca HGS etiketinin çalışır durumda olmasından, doğru şekilde araca yapıştırılmasından ve plakanın okunaklı olmasından sorumlu olacak. HGS hesapları PTT şubeleri, PTT acenteleri ile anlaşmalı bankalar üzerinden açılabilecek.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

GEÇİŞ ÜCRETİNİN DÖRT KATI CEZA UYGULANACAK

Ücretli otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçlara, geçiş ücretine ek olarak bu ücretin dört katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

Ancak ödemesiz geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yalnızca geçiş ücretini ödeyenlerden ceza alınmayacak. İlk 15 günü takip eden 30 gün içinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretine ek olarak bir kat ceza uygulanacak.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

45 günün ardından ise geçiş ücretiyle birlikte yeniden dört kat ceza tahsil edilecek. Aynı uygulama, özel işletilen otoyollar için de geçerli olacak.

Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye’den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek

ESKİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte 17 Şubat 2017 tarihli "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI #PTT #RESMÎ GAZETE