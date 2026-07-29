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Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye'den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek
Yabancı plakalı araç sahipleri için resmi karar! Borcu olan Türkiye'den çıkamayacak, 4 kat ceza kesilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol geçişlerine ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı. Buna göre, geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçların borçları tahsil edilmeden Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:05