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Yanıltıcı indirim, sahte yorum... İşte sosyal medyada 1 Ağustos'ta başlayacak yeni reklam kuralları
Yanıltıcı indirim, sahte yorum... İşte sosyal medyada 1 Ağustos'ta başlayacak yeni reklam kuralları
Dijital reklamlardan influencer iş birliklerine, tüketici yorumlarından indirim kampanyalarına kadar yeni kurallar 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giriyor. İndirim öncesi fiyat hesaplanırken, indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:47