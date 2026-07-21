Yanıltıcı indirim, sahte yorum... İşte sosyal medyada 1 Ağustos’ta başlayacak yeni reklam kuralları

Tüketicilerin, değerlendirmelerin hangi esaslara göre sıralandığı ve yayımlandığı konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi de öngörüldü. Düzenlemeyle sahte yorumların yanı sıra yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesi yoluyla tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.