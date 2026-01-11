Trend
Yargıtay'dan emeklileri ilgilendiren emsal karar: Emekli maaşı için konulan haciz geçersiz sayıldı
Yargıtay'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal karar çıktı. Yargıtay, alacaklı tarafından borçlu kişi hakkında başlatılan icra takibinde borçlu kişinin aynı günde aynı dilekçede hem borcu kabul edip hem de "Mallarım üzerine haciz koyabilirsiniz" şeklindeki iznini geçersiz saydı.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:57