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Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Piyasalarda haftanın yatırım karnesi belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,30 değer kaybederek 14.012,42 puana gerilerken, gram altın yüzde 3,77 düştü. Dolar yüzde 0,41 yükselerek haftanın kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:05
Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybederken, dolar değer kazandı.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,30 azalışla 14.012,42 puandan tamamladı.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Endeks, hafta içinde en düşük 13.876,66 puanı, en yüksek 14.662,89 puanı gördü.

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Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 6,74 azalışla 47.382,87 puana, sanayi endeksi yüzde 5,74 düşüşle 19.229,67 puana, mali endeks yüzde 2,80 kayıpla 19.273,82 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 4,72 gerileyerek 12.492,54 puana indi.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

VESTEL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,76 ile Vestel Elektronik oldu. Onu yüzde 18,07 ile Destek Finans Faktoring ve yüzde 17,90 ile Halkbank izledi.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 40,90 ile Pasifik Eurasia Lojistik, yüzde 38,14 ile Katılımevim Tasarruf Finansman ve yüzde 34,91 ile Girişim Elektrik Sanayi olarak sıralandı.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 770 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 745 milyar 560 milyon 89 bin 820 lirayla Tüpraş ve 551 milyar 880 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

ALTIN DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 3,77 azalışla 6 bin 890 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,78 düşüşle 44 bin 952 liraya geriledi.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 3,72 altında 11 bin 284 liraya geriledi.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Doların satış fiyatı, yüzde 0,41 artarak 48,4400 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,05 yükselişle 56,2590 liraya çıktı.

Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Geçen hafta 65,6420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,28 azalışla 65,4550 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,51 değer kaybederek 59,7740 liradan alıcı buldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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