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Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi
Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi
Piyasalarda haftanın yatırım karnesi belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,30 değer kaybederek 14.012,42 puana gerilerken, gram altın yüzde 3,77 düştü. Dolar yüzde 0,41 yükselerek haftanın kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:05