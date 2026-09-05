Yatırımcı bu haftaya dikkat! Piyasalarda dengeler değişti: Borsa ve altın düştü, dolar yükseldi

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 770 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 745 milyar 560 milyon 89 bin 820 lirayla Tüpraş ve 551 milyar 880 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.