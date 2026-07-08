Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

MEVDUAT FAİZİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,07 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu