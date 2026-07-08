Yatırımcı için TÜİK'ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?
Yatırımcı haziran ayı boyunca altın, gümüş, mevduat faiz ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) gibi araçları tercih etti. Altın ve gümüş sert dalgalanmalar kaydederken mevduat faizi ve DİBS Merkez Bankası faiz kararına göre şekillendi. Peki, en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Türkiye İstatistik Kurumu yatırımcının yüzünü en çok güldüren yatırımı açıkladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 10:29