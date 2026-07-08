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Yatırımcı için TÜİK'ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

Yatırımcı haziran ayı boyunca altın, gümüş, mevduat faiz ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) gibi araçları tercih etti. Altın ve gümüş sert dalgalanmalar kaydederken mevduat faizi ve DİBS Merkez Bankası faiz kararına göre şekillendi. Peki, en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Türkiye İstatistik Kurumu yatırımcının yüzünü en çok güldüren yatırımı açıkladı. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 10:29
Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

Altın, gümüş, mevduat faiz ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettikleri araçlar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladığı raporundan en çok kazandıran yatırım belli oldu. İşte tüm detaylar…

Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

EN ÇOK HANGİ YATIRIM KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,36, Amerikan Doları yüzde 0,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,41, BIST 100 endeksi yüzde 3,13 ve külçe altın yüzde 7,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17, Amerikan Doları yüzde 0.85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 6,64 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi

Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

MEVDUAT FAİZİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,07 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu

Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,95 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

YILLIKTA EN YÜKSEK GETİRİ BORSADA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,34 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 16,14, DİBS yüzde 6,87 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,24 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 8,48 ve euro yüzde 8,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırımcı için TÜİK’ten dikkat çeken veri! Altın, mevduat, DİBS: En çok hangisi kazandırdı?

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,04 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 11,26 ve euro yüzde 11,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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