Yerleşim yeri dışında hız sınırını 11-15 kilometre/saat aşmanın cezası 2 bin 556 lira olarak uygulanacak. 16-20 kilometre/saat aşımda 5 bin 113 lira, 21-25 kilometre/saat aşımda 7 bin 669 lira, 26-30 kilometre/saat aşımda 10 bin 226 lira ceza kesilecek.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını 31-40 kilometre/saat aşmanın cezası 15 bin 339 liraya, 41-50 kilometre/saat aşmanın cezası 19 bin 174 liraya yükselecek. 51-60 kilometre/saat aşımda 25 bin 566 lira, 61-70 kilometre/saat aşımda 31 bin 957 lira, 71 kilometre/saat ve üzerindeki aşımda ise 38 bin 349 lira ceza uygulanacak.