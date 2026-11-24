Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! İşte 2027 MTV, trafik cezası, kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! İşte 2027 MTV, trafik cezası, kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri
2027 yılında vergi, harç ve cezalara temel oluşturacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile MTV'den trafik cezalarına, kimlik ve pasaport ücretlerinden yurt dışı çıkış harcına kadar bir çok kaleme yapılacak artış da netleşmiş oldu.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 08:00