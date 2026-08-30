Trend Galeri Trend Ekonomi Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! 'Çöpçüler Kralı' sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! "Çöpçüler Kralı" sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

Türk sinemasının altın çağında pek çok unutulmaz filme ev sahipliği yapan 70 simge mekan yeniden hatırlandı. Başta Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Çöpçüler Kralı filminin Cihangir Güneşli Sokak'taki çekim alanları olmak üzere, Yeşilçam klasiklerinin çekildiği adreslerin yıllar içindeki değişimi gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 15:16