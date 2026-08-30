Trend Galeri Trend Ekonomi Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! 'Çöpçüler Kralı' sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! "Çöpçüler Kralı" sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

Türk sinemasının altın çağında pek çok unutulmaz filme ev sahipliği yapan 70 simge mekan yeniden hatırlandı. Başta Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Çöpçüler Kralı filminin Cihangir Güneşli Sokak'taki çekim alanları olmak üzere, Yeşilçam klasiklerinin çekildiği adreslerin yıllar içindeki değişimi gözler önüne serildi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 30.08.2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 15:16
Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

Türk sinemasının unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan 70 simge mekan yeniden gündemde. Aradan geçen yıllarla birlikte değişen adreslerin bugünkü görüntüleri, sinema mirasının geçirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor. İşte Yeşilçam klasiklerinin çekildiği o mekanların son hali...

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER-YARIMBURGAZ-KÜÇÜKÇEKMECE

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER-YARIMBURGAZ-KÜÇÜKÇEKMECE

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Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

SALAKO-ORÇUNLU KÖYÜ-ÇATALCA

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

SALAKO-ORÇUNLU KÖYÜ-ÇATALCA

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

NEŞELİ GÜNLER

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

KAYGISIZLAR

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

AİLE ŞEREFİ

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

KİN

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

KİN

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİHANGİR

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİİHANGİR

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİHANGİR

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİHANGİR

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

GARİP-BEŞİKTAŞ

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

GARİP-BEŞİKTAŞ

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

SULTAN-SARIYER

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

AH NEREDE-LEVENT-ETİLER

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

AH NEREDE-LEVENT-ETİLER

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ŞEKERPARE-BEYLERBEYİ-GALATA

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

ŞEKERPARE-BEYLERBEYİ-GALATA

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

BANKER BİLO-LEVENT

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

BANKER BİLO-LEVENT

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

BANKER BİLO-LEVENT

Yeşilçam’ın gizli coğrafyası! Çöpçüler Kralı sokağından 70 unutulmaz rotaya zamanda yolculuğuna çıkın: İşte o mekanlar...

BANKER BİLO-LEVENT