Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

10 AYDA 1,6 MİLYON TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 azalarak 1 milyon 633 bin 858 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 25,9 artışla 55 bin 184'e yükseldi. Böylece yılın ilk 10 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 578 bin 674 arttı.