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Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
TÜİK'in ekim ayı verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 azaldı. Ekim ayında 62 bin 97 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, marka sıralamasında Renault yüzde 14,5 ile ilk sırada, TOGG ise yüzde 11,7 ile ikinci sırada yer aldı.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:55