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Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

TÜİK'in ekim ayı verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 azaldı. Ekim ayında 62 bin 97 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, marka sıralamasında Renault yüzde 14,5 ile ilk sırada, TOGG ise yüzde 11,7 ile ikinci sırada yer aldı.

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İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:55
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise ekim ayı sonu itibarıyla 35 milyon 189 bin 866'ya ulaştı.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobiller, yüzde 36,4'ünü motosikletler, yüzde 10,4'ünü kamyonetler oluşturdu. Kamyonların payı yüzde 2,2, traktörlerin yüzde 2,0, minibüslerin yüzde 0,9, otobüslerin yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,1 oldu.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

TRAFİĞE KAYITLAR BİR AYDA YÜZDE 18,8 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,8 geriledi.

Taşıt türlerine göre aylık değişimde kamyon yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtlar yüzde 1,2 artış gösterdi. Buna karşılık motosiklet yüzde 34,4, otobüs yüzde 28,8, minibüs yüzde 20,8, kamyonet yüzde 16,5, traktör yüzde 5,4 ve otomobil yüzde 3,5 azaldı.

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Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 26,8 düşüş yaşandı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36,8 artış görülürken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azalış kaydedildi.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 35,1 MİLYONU AŞTI

Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866 oldu.

Toplam taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller oluşturdu. Motosikletlerin payı yüzde 21,9, kamyonetlerin yüzde 14,2, traktörlerin yüzde 6,7 olarak kaydedildi.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

Kamyonlar toplam taşıtların yüzde 3'ünü, minibüsler yüzde 1,6'sını, otobüsler yüzde 0,6'sını ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3'ünü oluşturdu.

Ekim ayında ayrıca 873 bin 545 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,3'ünü otomobiller, yüzde 14,4'ünü kamyonetler, yüzde 9,6'sını motosikletler oluşturdu.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

10 AYDA 1,6 MİLYON TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 azalarak 1 milyon 633 bin 858 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 25,9 artışla 55 bin 184'e yükseldi. Böylece yılın ilk 10 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 578 bin 674 arttı.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

YENİ KAYIT YAPILAN OTOMOBİLLERDE BENZİN İLK SIRADA

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı da açıklandı.

Yeni kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,4'ü benzinli, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 19,1'i elektrikli, yüzde 7'si dizel ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 191 bin 90 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımında ise dizel yüzde 31,9 ile ilk sırada yer aldı.

Benzinli otomobillerin payı yüzde 31, LPG'li otomobillerin yüzde 29, hibrit otomobillerin yüzde 5,2 ve elektrikli otomobillerin yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

EKİM AYINDA EN ÇOK HANGİ OTOMOBİL MARKASI TERCİH EDİLDİ?

Ekim ayında 62 bin 97 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Marka dağılımında Renault ilk sırada yer alırken, yerli otomobil üreticisi TOGG ikinci sıraya yükseldi.

Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı şöyle gerçekleşti:

  1. Renault: Yüzde 14,5
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. TOGG: Yüzde 11,7
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Volkswagen: Yüzde 11,1
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Hyundai: Yüzde 8,2
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Toyota: Yüzde 5,6
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. BMW: Yüzde 5,0
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Skoda: Yüzde 4,8
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Mercedes-Benz: Yüzde 4,7
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Peugeot: Yüzde 4,4
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Kia: Yüzde 3,7
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Dacia: Yüzde 2,6
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Nissan: Yüzde 2,6
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Volvo: Yüzde 2,2
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Opel: Yüzde 2,2
Yollardaki araç sayısında dikkat çeken düşüş! TÜİK açıkladı: İşte trafiğe en çok çıkan otomobil markası
  1. Citroen: Yüzde 2,0