Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı: Değer kaybı tazminatı artık otomatik hesaplanacak! İşte detaylar...

Ayrıca e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu bilgileri kullanılarak sigortalılar süreç hakkında doğrudan bilgilendirilecek. Bilgilendirme mekanizmasının güçlendirilmesiyle hak sahipleri süreci daha yakından takip edebilecek. Tazminat süreci de daha şeffaf hale gelecek.

Öte yandan sağlık teminatları konusunda da çeşitli netleştirmeler yapıldı. Trafik kazası sonucu oluşan tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmaya devam edecek. Geçici iş göremezlik ödemeleri trafik sigortasının sakatlık teminatından karşılanacak.

Sürekli sakatlık tazminatları sakatlanma teminatı kapsamında ödenecek. Sürekli sakatlık raporu öncesi ve sonrasındaki bakıcı giderleri sağlık giderleri teminatı kapsamında değerlendirilecek.

Bu düzenlemelerle uygulamadaki görev ve sorumluluk alanlarının daha açık şekilde belirlenmesi amaçlanıyor.