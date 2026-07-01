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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı: Değer kaybı tazminatı artık otomatik hesaplanacak! İşte detaylar...
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı: Değer kaybı tazminatı artık otomatik hesaplanacak! İşte detaylar...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği, 1 Temmuz'da itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 14:19