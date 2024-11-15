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5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB'nin harcadığı para dudak uçuklattı

İBB 2020 yılından bu yana konser ve etkinlikler için İBB kasasından 6 milyar 35 milyon Türk lirası para harcadı. Müfettişlerin incelemeye aldığı harcamalardan EKAP'ta yer alan verilerde milyarlarca liraya varan israf ortaya çıktı. Konser harcamalarına ödedikleri fahiş ücretlerle üzerlerine gözlerin dikildiği CHP'li belediyelerde ihaleler üzerinden usulsüzlükler hız kesmeden devam ediyor. Fahiş ücretlerin harcanması iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye'sinin (ABB) ardından İstanbulluya hizmet üretmek yerine İstanbul'un kaynaklarını konser ve etkinliklerde harcayan İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) de İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş incelemesi başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:30
5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB’nin harcadığı para dudak uçuklattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB’nin harcadığı para dudak uçuklattı

SABAH'ın edindiği bilgilere göre de, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından devraldığı başkanlık görevi sonrasında İstanbul'un 6 milyar 35 milyon 324 bin 643,40 TL'sini konser ve çeşitli organizasyonlarda harcadı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yapılan incelemede de 31 Aralık 2019 ila 8 Ekim 2024 tarihleri arasında İBB tarafından 18 farklı ihale gerçekleştirildiği görüldü.

5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB’nin harcadığı para dudak uçuklattı

Bu kapsamda İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' başlıklı ihalesini İBB iştiraki Kültür A.Ş. kazandı. Bu ihalede İBB kasasından 222 milyon 653 bin 507,50 TL çıktı. 27 Ocak 2020 yılında Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesini de yine İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Bu ihalede ise İBB kasasından 235 milyon 990 bin 281,10 TL çıktı.

5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB’nin harcadığı para dudak uçuklattı

İBB yönetimi, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 pandemisinde kapanmanın olmasına rağmen konser ihalesi yapmaktan geri durmadı. İstanbul'da hareketliliğin en aza indirildiği 2021 yılında iki farklı konser ihalesi düzenledi. Bu ihalelerde İBB kasasından 296 milyon 456 bin 729,80 TL çıktı.

5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB’nin harcadığı para dudak uçuklattı

31 Mart ile 17 Mayıs 2021 tarihlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihaleleri de yine İBB iştiraki Kültür A.Ş. kazandı.

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