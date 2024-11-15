5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB'nin harcadığı para dudak uçuklattı
İBB 2020 yılından bu yana konser ve etkinlikler için İBB kasasından 6 milyar 35 milyon Türk lirası para harcadı. Müfettişlerin incelemeye aldığı harcamalardan EKAP'ta yer alan verilerde milyarlarca liraya varan israf ortaya çıktı. Konser harcamalarına ödedikleri fahiş ücretlerle üzerlerine gözlerin dikildiği CHP'li belediyelerde ihaleler üzerinden usulsüzlükler hız kesmeden devam ediyor. Fahiş ücretlerin harcanması iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye'sinin (ABB) ardından İstanbulluya hizmet üretmek yerine İstanbul'un kaynaklarını konser ve etkinliklerde harcayan İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) de İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş incelemesi başlatıldı.
Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:30