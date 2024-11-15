5 yılda 6 milyarlık konser faturası! SABAH o kayıtları tek tek inceledi: İBB’nin harcadığı para dudak uçuklattı

Bu kapsamda İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' başlıklı ihalesini İBB iştiraki Kültür A.Ş. kazandı. Bu ihalede İBB kasasından 222 milyon 653 bin 507,50 TL çıktı. 27 Ocak 2020 yılında Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesini de yine İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Bu ihalede ise İBB kasasından 235 milyon 990 bin 281,10 TL çıktı.