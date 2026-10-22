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66 yıllık sırrı çözen resmi rapora SABAH ulaştı! Cuntacıların karanlık sırrı deşifre oldu: “İntihar değil cinayet”
66 yıllık sırrı çözen resmi rapora SABAH ulaştı! Cuntacıların karanlık sırrı deşifre oldu: “İntihar değil cinayet”
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, 27 Mayıs darbesinin ilk şehidi olan dönemin İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik ile ilgili hazırladığı inceleme raporuna SABAH ulaştı. Merhum bakanın şüpheli ölümüne ilişkin çok çarpıcı hukuki tespitlerin yer aldığı yeni raporda, "intihar etti" denilen olayın açık bir cinayet olduğu resmen kayda geçirildi.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:44