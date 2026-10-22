66 yıllık sırrı çözen resmi rapora SABAH ulaştı! Cuntacıların karanlık sırrı deşifre oldu: “İntihar değil cinayet”

AFYONCU: PENCERE ÇİFT CAMLIYDI



Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 27 Mayıs 2020 tarihli SABAH'ta kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullanmıştı: Namık Gedik'in intihar ettiği iddia edilen pencere çift camlıydı ve camlar arasında yaklaşık 20 cm kadar mesafe de vardı. Pencere çerçeveleri parçalanmadığı gibi pencerede de büyük olmayan bir kırık vardı. Çok ufak tefek bir insan olmayan Namık Gedik'in nöbetçiler varken o pencereden aşağıya atlaması şüpheli bir durum. Nitekim yazımızla birlikte verdiğimiz dönemin gazetelerinde yer alan resimlere dikkat edilirse, üzerinde fazla büyük olmayan bir kırık pencereden (camın büyüklüğü yaklaşık 86x55) Namık Gedik'in atlamasının ne kadar mümkün olup olamayacağı tartışılmıştır.



