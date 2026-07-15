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Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat'ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde devlet 9 ilde gerçekleşen depreme anında müdahale ederek yaraları sarmaya çalıştı. O gece bütün halk ne yapabilirim nasıl yardım edebilirim diye düşünürken, her fırsatta devlete saldırmayı kendine meziyet edinen sahtekarlar ortaya çıktı. Asrın felaketinin yaşandığı günlerde "Baraj yıkıldı" yalanıyla halkı yollara döken, "Asker kışlaya kapatıldı" diyerek kaosu körükleyen, "Devlet yok Ahbap var" sözleriyle iftira atan aparatlar şimdi Haluk Levent'i satmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok konuyla ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı...

MELİH ALTINOK
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:09
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

Millet 6 Şubat'ta aynı anda 9 şehrimizi vuran afetin şokuyla sarsılırken, kimileri depremi "fırsat" olarak gördü.
Gece vuran depremin sabahında herkes "Ne yapabilirim, ne faydam dokunur?" diye düşünürken podyuma çıkıp sabotaja soyundular.
Tek kelimeyle sabotaj.

Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

Devletin tüm kurumları dişini tırnağına takmışken "Devlet yok, Ahbap var" diyerek vatandaşın aklını karıştırmanın, "Baraj yıkıldı", "Asker kışlasına kapatıldı" türünden yalanlarla deprem bölgesinde panik yaratmanın, çalışmaları zorlaştırmanın, kaosu körüklemenin başka bir adı var mı?

Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

"Sahipsizmişiz" diye röportajlar veren şarkıcıları, dizi oyuncularını; sahadaki kurtarma ve yardım ekiplerini "Zenginleri, yandaşları kurtarıyorlar" diyerek hedef gösteren, felç eden gazetecileri unuttuk mu?

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Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

Olsa olsa düşmanlarımızın örgütleyeceği bir beşinci kol faaliyetinin ayaklarını andıran bu eylemleri sadece para ya da şöhret motivasyonuyla açıklamaya kalkarsak hata ederiz.
Adı geçenler, büyük hedefi gerçekleştirmek amacıyla rol verilen kullanışlı aparatlardan ibaret.

Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

Haluk Levent üzerinden başlayan soruşturmanın ardından "Oltaya geldik" diye ağlayanların samimiyetine zerre kadar inanmıyorum.
Baksanıza, "ayıldık" diyenler, deprem zamanı "Ahbap'a çökecekler" yazıları yazan Fatih Altaylı ve benzerlerinin son günlerdeki Haluk Levent eleştirilerini aydınlanmalarına referans gösteriyor.

Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

Özetle, "Önümüzdeki operasyonlara bakıyoruz, sıradaki dolandırıcı gelsin" diyorlar.
Evet, hâlâ.
Çünkü kibir ve onun beslediği nefret, reflekslerini felç etmiş durumda.

Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

Toplumun en bilinçli, en "eğitimli" kesimi olduklarını söyleyip, kendileri gibi düşünmeyen insanlara "cahil" dedikten sonra her defasında aynı tuzağa düşmenin kaçınılmaz sonucu bu.
Ama böyle yaşanmaz.

Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı

Herkes hata yapabilir. Kimi zaman basireti bağlanır, göremez. Tekerrür etmesini önlemenin tek yolu ise, yüzleştiği gerçeği geçmişteki hatasına bahane bulmak için değil, kendini sorgulamak için bir vesile olarak değerlendirmesidir.

Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat’ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
#HALUK LEVENT