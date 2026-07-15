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Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat'ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
Ahbap korosundan sahte itiraflar! 6 Şubat'ta podyuma çıkan sabotajcılar günah çıkarmaya başladı
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde devlet 9 ilde gerçekleşen depreme anında müdahale ederek yaraları sarmaya çalıştı. O gece bütün halk ne yapabilirim nasıl yardım edebilirim diye düşünürken, her fırsatta devlete saldırmayı kendine meziyet edinen sahtekarlar ortaya çıktı. Asrın felaketinin yaşandığı günlerde "Baraj yıkıldı" yalanıyla halkı yollara döken, "Asker kışlaya kapatıldı" diyerek kaosu körükleyen, "Devlet yok Ahbap var" sözleriyle iftira atan aparatlar şimdi Haluk Levent'i satmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok konuyla ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:09