Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?
Soruşturmanın başsavcısı ve soruşturmayı yürüten savcıları hedef alan CHP üst yönetiminin avukat görevlendirerek , terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı. Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarının önüne engel çıkartan CHP'nin bu tutumu akıllara siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya mı çalıştıkları sorusunu getirdi. Tutukluluğa 6 gündür itiraz edilmemesinin nedeninin ne olduğu ise merak ediliyor. Özer'in tutukluluğuna itiraz etmek için avukatların nöbetçi mahkemelerin değişimini mi beklediği sorusu akılla geldi.
Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:40