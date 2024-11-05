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Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?

Soruşturmanın başsavcısı ve soruşturmayı yürüten savcıları hedef alan CHP üst yönetiminin avukat görevlendirerek , terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı. Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarının önüne engel çıkartan CHP'nin bu tutumu akıllara siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya mı çalıştıkları sorusunu getirdi. Tutukluluğa 6 gündür itiraz edilmemesinin nedeninin ne olduğu ise merak ediliyor. Özer'in tutukluluğuna itiraz etmek için avukatların nöbetçi mahkemelerin değişimini mi beklediği sorusu akılla geldi.

Halit TURAN Halit TURAN
Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:40
Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.

Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer emniyetteki işmelerinin arından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) konuldu.

Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?

NÖBET ÇAĞRISI YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK olağanüstü toplanırken, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde toplanma çağrısı yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Esenyurt Belediye Başkanı için 'Esenyurt' nöbetine başlayacaklarını, parti olarak 15 gün boyunca milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla ilçe binasında çalışacaklarını söyledi.

Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?

TUTUKLULUĞA 6 GÜNDÜR İTİRAZ EDİLMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmanın başsavcısı ve soruşturmayı yürüten savcıları hedef alan CHP üst yönetiminin parti avukatlarını görevlendirmeyerek tutukluluğuna itiraz etmedikleri ortaya çıktı.

Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?

Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarının önüne engel çıkartan CHP'nin bu tutumu akıllara siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya mı çalıştıkları sorusunu getirdi. Özer'in tutukluluğuna itiraz etmek için avukatların nöbetçi mahkemelerin değişimini mi beklediği sorusu akılla geldi.

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