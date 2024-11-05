Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi: 6 gündür itiraz edilmedi, CHP süreci siyasi şova mı dönüştürdü?

Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarının önüne engel çıkartan CHP'nin bu tutumu akıllara siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya mı çalıştıkları sorusunu getirdi. Özer'in tutukluluğuna itiraz etmek için avukatların nöbetçi mahkemelerin değişimini mi beklediği sorusu akılla geldi.