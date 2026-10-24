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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: “İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelerin mali tabloları, siyasi katılımlar, ulaşım ve kentsel dönüşüme ilişkin çalışmaları SABAH'a değerlendirdi. İstanbul'u dinliyoruz programlarıyla vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendirdiklerini belirten Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini kirlettiğini ifade etti.

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KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:39
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelerin mali tabloları, siyasi katılımlar, ulaşım ve kentsel dönüşüme ilişkin çalışmaları SABAH'a değerlendirdi.

"İSTANBUL'U DİNLİYORUZ"

Başta Sultanbeyli, sonra Bayrampaşa ve Arnavutköy olmak üzere "İstanbul'u Dinliyoruz" programlarını başlattıklarını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "39 ilçemize de gideceğiz. Bu toplantılarda vatandaşlarımız taleplerini doğrudan bizlere iletiyor. Aynı zamanda ilçelerimizin kanaat önderleri, kadın ve gençlik dernekleri, okul aile birliklerinin temsilcileri de yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini bizlerle paylaşıyor. Bizim burada üç temel sorumluluğumuz bulunuyor. Birincisi, hükümetimizin kamu yatırımlarını ve bu yatırımlara ilişkin vatandaş beklentilerini koordine etmek. İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde etkin ve yapıcı bir muhalefet yürütmek.
Üçüncüsü ise ilçelerde belediye yönetimi bizdeyse hizmet sorumluluğunu yerine getirmek, muhalefetteysek vatandaşın sorunlarını takip ederek çözüm üretmek." Dedi.

9 ilçenin AK Parti'ye geçmesi konusunda ise, "Bu konuda anketler yaptırdık. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçişinin ardından Beykoz'da oyumuz yükseldi.
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın göreve geldikten sonra da oyumuz yükseldi. yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in göreve gelmesiyle oyumuz yükseldi." Şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"SİYASİ KATILIMLARDA HİZMET BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR"

(CHP ve Yeni Parti'den belediye başkanları ile meclis üyelerinin AK Parti'ye katılması):
"Her siyasi katılımın kendine özgü şartları ve gerekçeleri var. Ancak bu süreçlerde karşımıza çıkan önemli başlıklardan biri, yerel yönetimlerde hizmet üretme imkânları ve belediyelerin karşı karşıya kaldığı sorunlar.
Belediye başkanları ve meclis üyeleri, görev yaptıkları ilçelerde vatandaşların talepleriyle doğrudan muhatap oluyor. Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden sosyal hizmetlere kadar pek çok konuda kendilerinden çözüm bekleniyor.
Bu süreçte kendi siyasi yapıları içerisinde yaşadıkları sorunları, karşılaştıkları güçlükleri ve hizmet üretme noktasındaki beklentilerini dile getiren isimler oluyor. Elbette herkesin değerlendirmesi ve siyasi tercihi kendisine aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in süreci buna örnek olarak gösterilebilir. Kendisi, ilçe başkanıyla ve bazı meclis üyeleriyle yaşadığı sorunlardan, karşılaştığı baskılardan söz etmişti. Hatta bir dönem görevinden ayrılmayı düşündüğünü de ifade etmişti.
Bu süreçte AK Partili belediye meclis üyelerimiz kendisine destek oldu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazarak Beykoz'un kronik sorunlarını ve çözüm bekleyen meselelerini aktardı. Cumhurbaşkanımız da ilgili bakanlıklara gerekli desteğin sağlanması yönünde talimat verdi.
Bizim yerel yönetimlerde benimsediğimiz temel prensip, vatandaşın yararına olan her çalışmaya katkı sunmaktır. Bir belediye başkanının veya meclis üyesinin hangi partiden olduğuna bakmaksızın, ilçesine hizmet etmek için ortaya koyduğu çalışmaları önemsiyoruz.
AK Parti'ye katılma kararı alan isimlerin de kendi siyasi değerlendirmeleri ve iradeleri doğrultusunda hareket ettiğini görüyoruz. Biz bu süreçleri vatandaşlarımızın hizmet beklentileri ve yerel yönetimlerde çözüm üretilmesi çerçevesinde değerlendiriyoruz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"TUZLA'DA VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN DESTEK VERDİK"

Abdullah Özdemir, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün yaşadığı süreç ve ilçedeki kentsel dönüşüm meselesi hakkında şunları söyledi:
"Tuzla'da önümüze gelen mesele, yaklaşık 50 bin vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir kentsel dönüşüm sorunuydu. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu konuda uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle çeşitli sıkıntılar yaşandığını ifade etti.
Biz de konuyu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından ele aldık. AK Parti Tuzla Belediye Meclis Grubumuz, ilgili plan notlarına destek verdi ve düzenleme ilçe belediye meclisinden oy birliğiyle geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi aşamasında da sürecin mutabakatla tamamlanmasını bekliyorduk. Ancak daha sonra farklı bir tablo ortaya çıktı ve plan değişikliği konusunda beklenen ilerleme sağlanamadı.
Bizim yaklaşımımız açık. Vatandaşın yararına olan bir düzenleme varsa buna katkı sunarız. İstanbul'un sorunlarının çözümünde belediyeler arasında iş birliğini önemsiyoruz. Siyasi farklılıkların vatandaşlarımızın hizmet beklentilerinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyoruz."

"İBB'DEKİ SORUŞTURMALAR SİYASAL ZEMİNİ KİRLETTİ"

(İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları): "Gerçekten çok büyük bir kirlilik var. Kirlilikten kastım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini son derece kirletmiş olması.
Benim kanaatim, yapının içerisindeki kişilerin yaşananları bildiği yönünde. Bütün bu gelişmelere rağmen sistemin içerisinde kalmayı tercih edenler var. Ancak gerçekten rahatsız olanlar başka bir yol arıyor.
Vatandaş bütün bunları bilse bu yapının arkasından gitmez. Fakat bazı ideolojik söylemler üzerinden vatandaşın gerçekleri görmesinin önüne geçildiğini düşünüyorum."

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"YANLIŞ KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞISINDA DURURUZ"

(Fon krizi): "Biz 'Yanlış bizden olursa savunuruz' demiyoruz. Çok net bir tavır koyuyoruz. Tabanımızın da bu konuda tavrı çok net. Liderimiz de açık bir mesaj veriyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin nereye uzanırsa uzansın gereğinin yapılacağını ifade etti.
Fon krizinin ortaya çıkmasından bir gün sonra İstanbul'da sahadaydık. İstanbul'un 961 mahallesinde 137 milletvekilimiz ve MKYK üyelerimiz vardı. Hepsi sahadaydı. Teşkilatımızla birlikte 7 bin kişiyle sahadaydık.
CHP ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tek bir ismi ihraç etmemişti. Üstelik bu soruşturmaların merkezinde yer alan kişiyi Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler.
'İftiracı' dedikleri itirafçıları dahi partilerinden ihraç edemediler. Neden ihraç edemiyorlar? Ben, etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin daha fazla konuşmasından endişe edildiğini düşünüyorum.
Ertan Yıldız, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanıydı. Belediye meclis üyesi olmasına rağmen partiden ihraç edilmedi. Kendisi partisinden ayrıldı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığında CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya kendisini savundu. "Tek amacı Uşak'a hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli Belediye Başkanımızı gözaltına aldılar" açıklamasını yaptı.
Ancak Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlandığında bu kez hain ilan edildi. Bu yaklaşımı son derece çelişkili buluyorum."

"İSTANBUL'UN BİRİNCİ SORUNU TRAFİK"

(İstanbul'da vatandaşların en çok çözüm beklediği sorunlar): "İstanbul ölçeğinde baktığımızda birinci sırada trafik ve ulaşım geliyor. 'İstanbul'un birinci problemi nedir?' diye sorduğumuzda yüzde 55'e varan oranda ulaşım ve trafik sorunu dile getiriliyor.
İkinci önemli başlık ise kentsel dönüşüm ve deprem meselesi. Bu konudaki beklentiler de yüzde 20'lere yaklaşıyor.
AK Partili belediyelerimiz kentsel dönüşümde öncülük ediyor.
Ben Bağcılar Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde kendi belediye şirketimizle KİPTAŞ'tan çok daha fazla konut ürettim.
Şirketimizi sıfırdan kurduk. Bir yıl içerisinde 1.500 konut üretebilen bir yapıya ulaştık.
KİPTAŞ, TOKİ ile eşdeğer bir kurum olmasına rağmen bizim kadar konut üretemedi. Bugün diğer AK Partili belediyelerimiz de kentsel dönüşüm sürecine destek veriyor.
CHP'li belediyelerin ise bu alanda yeterli performansı ortaya koyamadığını görüyoruz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"BAKANLIK OLARAK 85,2 KİLOMETRE METROYU TAMAMLADIK"

(İstanbul'un ulaşım sorununa yönelik yatırımlar): "2004 yılında üniversite öğrencisiydim. Kent içi ulaşım sistemleri dersi alıyordum. O dönemde İstanbul'daki raylı sistemlerin toplam uzunluğu 44 kilometreydi.
Cumhuriyet tarihinde o tarihe kadar 44 kilometre raylı sistem yapılmıştı.
Biz ise son yedi senede, 2019'dan bu yana yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 85,2 kilometre metroyu tamamlayıp hizmete sunduk.
Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan toplam raylı sistem uzunluğunun yaklaşık iki katını yalnızca bakanlık eliyle gerçekleştirdik.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine baktığımızda ise 2017'de başlayan Kirazlı-Halkalı metrosunun hâlâ tamamlanamadığını görüyoruz. Mahmutbey-Esenyurt metrosunda da beklenen ilerleme sağlanamadı. Ataşehir metrosu da yıllardır açılamadı.
Kadir Topbaş döneminde İstanbul'da yan yollar, köprülü kavşaklar ve tüneller yapılırdı.
Bugün İstanbul ulaşımına yönelik yeni bir köprülü kavşak, yeni bir tünel ya da yeni bir metro projesinin hayata geçirildiğini göremiyorum. Mevcut projelerin tamamlanmasında da ciddi sorunlar yaşanıyor."

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİNDE 7,5 MİLYAR LİRA BORÇ VAR"

(Üsküdar Belediyesindeki son durum): "Üsküdar'da kamuoyuna çok olumlu bir belediyecilik algısı sunuldu. Ancak mali tabloya baktığımızda ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz.
AK Parti görevi devrettiğinde belediyenin nakit, ayni ve nakdî varlıkları 3 milyar liranın üzerindeydi.
Şu anda kasada para kalmadığını görüyoruz. Belediyenin 7,5 milyar lira borcu var. Bunun 5,5 milyar lirası yalnızca SGK borcu.
Biz görevi devrettiğimizde SGK borçları neredeyse sıfırlanmıştı. Ödemeler düzenli biçimde yapılıyordu.
Görevi devraldıktan sonra haziran ayına kadar ödemeleri sürdürmüşler. Ancak haziran ve temmuz aylarından sonra ödemeler yapılmamış, borçlar birikmiş. Üzerine de aylık yasal faizler eklenmiş.
Böylece belediyenin sırtına 5,5 milyar liralık devasa bir SGK borcu yüklenmiş.
Tarihinde kredi kullanmayan Üsküdar Belediyesi, bugün bankalara da borçlu hâle gelmiş durumda.
Ortada son derece ağır bir mali tablo var.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"BAYRAMPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YEDİ YILDIR BEKLİYOR"

(Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm): "Bayrampaşa'da eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi'nde önemli bir kentsel dönüşüm projesi var.
Bizim dönemimizde mevcut binalar boşaltıldı, vatandaşlarımız geçici olarak başka konutlara taşındı ve yeni daireler üretildi.
AK Parti döneminde bu daireler tamamlandı. Planlama şuydu: Yan taraftaki vatandaşlarımız yeni konutlara taşınacak, boşalan alanda da dönüşüm gerçekleştirilecekti.
Ancak yedi yıldır bu dönüşüm tamamlanamadı.
AK Partili belediyelerin bulunduğu ilçelerde hizmetlerin aksamaması için yoğun bir gayret gösteriliyor. Esenler'de mesela 60 bin konut yapıldı.
Bizim seçmenimiz de hizmet konusunda son derece hassastır. Bir aksama yaşandığında ilk tepkiyi kendi tabanımızdan alırız.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"ADALAR'DA 13 HİZMET ARACININ 12'Sİ ÇALIŞMIYORDU"

(Adalar Belediyesi): Adalar'da 13 hizmet aracı bulunuyor. Bunların 12'si arızalı olduğu için garajda bekliyordu. Araçların bakım ve onarımları yapılmamıştı.
Biz çevre belediyelerimizden araç desteği sağladık. Şu anda hizmetlerin yürütülmesi için çalışmalar devam ediyor.
İnşallah Adalar'da da desteklerimizle belediye hizmetlerinin düzenli işlemesini sağlayacağız.
Bizim için önemli olan, vatandaşın kendisine hizmet edildiğini görmesidir. Oy versin ya da vermesin, herkesin belediye hizmetlerinden eşit biçimde yararlanması gerekiyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"ZİYA BAŞKANIMIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Abdullah Özdemir, "Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i elim bir trafik kazasında kaybettik. Yapılan seçimde ise Muhammed Emin Sarıoğlu başkan vekili seçildi. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorumuzu şöyle cevaplandırdı:
"Öncelikle Dündar Ziya Gültekin Başkanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve bütün Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum.
Ziya Başkanımız, 22 yıl boyunca teşkilatımızla Üsküdar'a hizmet etmek için mücadele etmiş, bu şehre gönül vermiş kıymetli bir yol arkadaşımızdı. Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttüğü kısa süre içerisinde de Üsküdarlı hemşehrilerimizle güçlü bir gönül bağı kurdu. Onu her zaman hizmet aşkıyla, samimiyetiyle ve geride bıraktığı güzel hatıralarla anacağız.
Üsküdar Belediye Meclisimizde gerçekleştirilen seçim sonucunda Cumhur İttifakı adayımız Muhammed Emin Sarıoğlu Belediye Başkan Vekili seçildi. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.
Bu görev değişimi hepimiz için büyük bir sorumluluk taşıyor. Ziya Başkanımızın yıllarca verdiği mücadele, Üsküdar için kurduğu hayaller ve hizmet anlayışı bizlere kıymetli bir emanet bıraktı. İnşallah Emin Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz ve bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu emanete sahip çıkacak, Üsküdar'ın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz, Üsküdar'ın bütün mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasıdır.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

"39 İLÇEMİZDE TEŞKİLATLARIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN SAHADAYDI"

(İstanbul'da yaşanan sel felaketi): "Öncelikle İstanbul'umuzda yaşanan sel felaketinden etkilenen bütün hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.
Yağışların başladığı ilk andan itibaren 39 ilçemizde teşkilatlarımız sahadaydı. İlçe başkanlarımız, mahalle teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız vatandaşlarımızla irtibat kurdu. Belediyelerimiz de bütün imkânlarıyla sahada çalışmalarını sürdürdü. Bakanlıklarımız, Valiliğimiz, ilgili kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir mesai ortaya koydu.
Ben de Alibeyköy'de ve Şile'de selden etkilenen bölgeleri bizzat ziyaret ettim. Alibeyköy Deresi çevresinde evleri zarar gören hemşehrilerimizle görüştük. Şile'de ise Ağva ve Kumbaba bölgelerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları, evlerinde ve çevrelerinde meydana gelen hasarı yerinde gördük. Taleplerini tek tek dinledik.
Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakından takip ediyor. Şile'de zarar tespitlerinin ardından ödemelerin bir an önce yapılması yönünde talimat verdiğini ifade ettik. İlgili kurumlarımızın çalışmaları devam ediyor.
Selin ardından oluşan hasarın giderilmesi kadar, benzer hadiselerin yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması da son derece önemli. İstanbul'un altyapı sorunlarını, dere yatakları çevresindeki yapılaşmayı, kentsel dönüşüm ihtiyaçlarını ve afetlere karşı dayanıklılığını bütüncül bir yaklaşımla ele almak zorundayız. Özellikle Şile'de İSKİ'nin gerçekleştirmesi beklenen altyapı yatırımları bulunuyor. Bunların takipçisi olacağız.
39 ilçemizdeki teşkilatlarımızla, belediyelerimizle ve ilgili bütün kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçlarını takip etmeye ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

#AK PARTİ #ABDULLAH ÖZDEMİR #İSTANBUL