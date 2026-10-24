AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: “İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti”

"YANLIŞ KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞISINDA DURURUZ"



(Fon krizi): "Biz 'Yanlış bizden olursa savunuruz' demiyoruz. Çok net bir tavır koyuyoruz. Tabanımızın da bu konuda tavrı çok net. Liderimiz de açık bir mesaj veriyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin nereye uzanırsa uzansın gereğinin yapılacağını ifade etti.

Fon krizinin ortaya çıkmasından bir gün sonra İstanbul'da sahadaydık. İstanbul'un 961 mahallesinde 137 milletvekilimiz ve MKYK üyelerimiz vardı. Hepsi sahadaydı. Teşkilatımızla birlikte 7 bin kişiyle sahadaydık.

CHP ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tek bir ismi ihraç etmemişti. Üstelik bu soruşturmaların merkezinde yer alan kişiyi Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler.

'İftiracı' dedikleri itirafçıları dahi partilerinden ihraç edemediler. Neden ihraç edemiyorlar? Ben, etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin daha fazla konuşmasından endişe edildiğini düşünüyorum.

Ertan Yıldız, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanıydı. Belediye meclis üyesi olmasına rağmen partiden ihraç edilmedi. Kendisi partisinden ayrıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığında CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya kendisini savundu. "Tek amacı Uşak'a hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli Belediye Başkanımızı gözaltına aldılar" açıklamasını yaptı.

Ancak Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlandığında bu kez hain ilan edildi. Bu yaklaşımı son derece çelişkili buluyorum."



"İSTANBUL'UN BİRİNCİ SORUNU TRAFİK"



(İstanbul'da vatandaşların en çok çözüm beklediği sorunlar): "İstanbul ölçeğinde baktığımızda birinci sırada trafik ve ulaşım geliyor. 'İstanbul'un birinci problemi nedir?' diye sorduğumuzda yüzde 55'e varan oranda ulaşım ve trafik sorunu dile getiriliyor.

İkinci önemli başlık ise kentsel dönüşüm ve deprem meselesi. Bu konudaki beklentiler de yüzde 20'lere yaklaşıyor.

AK Partili belediyelerimiz kentsel dönüşümde öncülük ediyor.

Ben Bağcılar Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde kendi belediye şirketimizle KİPTAŞ'tan çok daha fazla konut ürettim.

Şirketimizi sıfırdan kurduk. Bir yıl içerisinde 1.500 konut üretebilen bir yapıya ulaştık.

KİPTAŞ, TOKİ ile eşdeğer bir kurum olmasına rağmen bizim kadar konut üretemedi. Bugün diğer AK Partili belediyelerimiz de kentsel dönüşüm sürecine destek veriyor.

CHP'li belediyelerin ise bu alanda yeterli performansı ortaya koyamadığını görüyoruz.



