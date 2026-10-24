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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: “İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti”
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir SABAH’a konuştu: “İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti”
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelerin mali tabloları, siyasi katılımlar, ulaşım ve kentsel dönüşüme ilişkin çalışmaları SABAH'a değerlendirdi. İstanbul'u dinliyoruz programlarıyla vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendirdiklerini belirten Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini kirlettiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:39