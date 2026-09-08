Algoritma oyunlarında kaybeden Türkiye ve medyamız
Sosyal medya bataklığı çocuk, genç ve yaşlı demeden toplumun her kesiminden insanı içine çekiyor. Küresel ağlardaki algoritma oyunu ve manipülasyonlar kullanıcıları derinden etkileyerek topluma zarar veren bir boyuta ulaştı. Yerli ve milli medyayı da tehdit eden bu küresel çeteye karşı birçok ülke harekete geçmeye başladı. Bugünkü köşesinde küresel ağlardaki tehlikeye dikkat çeken SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu yazısında; "Sosyal medya ağlarının perde arkası gerçeklerinin bilinmesi ve buna göre idari ve yasal reçete yazılması gerekiyor!" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:33