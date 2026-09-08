Algoritma oyunlarında kaybeden Türkiye ve medyamız

Bir başka dikkat çekici gelişme ise ABD'den...

The Seattle Times ve Newsday, haber ve makalelerinin izinsiz olarak yapay zekâ modellerini eğitmek amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle OpenAI ve Microsoft'a "telif hakkı ihlâli" davası açtı.

Şu an federal mahkemeye taşınan iddialara göre...

Teknoloji devleri, abonelik duvarlarını ve erişim kısıtlamalarını aşarak yüzlerce haber sitesini tarıyor.

OpenAI ve Microsoft, makaleleri kendi sunucularına aktarırken "yazar isimleri, yayın adı, telif hakkı bildirimleri" gibi sahiplik belirten kritik bilgileri siliyor.